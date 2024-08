Het Huis Utrecht sluit eind dit jaar de deuren nu gemeentesubsidie stopt

Het Huis Utrecht sluit eind dit jaar de deuren omdat het vanaf volgend jaar geen subsidie meer van de gemeente krijgt. Dat laat de culturele instelling weten. Het Huis Utrecht had een jaarlijkse subsidie van 550.000 euro aangevraagd, maar krijgt niks.

Eerder dit jaar maakte de gemeente Utrecht bekend welke culturele instellingen de komende vier jaar geld krijgen. Het Huis Utrecht kreeg voorheen – en ook dit jaar – 439.000 euro aan subsidie, maar kreeg te horen dat de geldkraan vanaf volgend jaar dichtgaat. In juli liet directeur Rebecca Sigmond al weten dat dit waarschijnlijk het einde zou betekenen van de instelling.

Het Huis is een plek voor de podiumkunsten waar onder meer creatief talent samenkomt, om te onderzoeken, experimenteren en te spelen voor publiek. De instelling bestaat 11 jaar en zal nog een paar maanden open zijn.

Drama

De afgelopen maanden is onderzocht of Het Huis Utrecht nog te redden is, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Sigmond: “Helaas hebben we zonder gemeentelijke steun geen reële alternatieven kunnen vinden en bleef er maar één keuze over: de deuren van Het Huis sluiten.”

De directeur spreekt van een drama: “De bestaande infrastructuur is noodzakelijk om een goed makersklimaat in stand te houden. In een stad die groeit, moeten ook de budgetten meegroeien. De gemeente heeft ervoor gekozen dit niet te doen, wat feitelijk neerkomt op bezuinigingen. Ik vind het heftig dat makers en hun ontwikkeling hieronder moeten lijden. Voor zowel zelfgeschoolde makers als alumni van de HKU die na hun afstuderen onvoldoende plekken in de stad hebben om te landen en de stad dus zullen verlaten. Dit gaat een desastreus effect hebben op de podiumkunsten.”