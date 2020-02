Het podium na HKU – Michael Hildering: ‘Het waren precies de twee werelden waar ik naar op zoek was’

Dat kunst en economie goed hand in hand gaan is misschien niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar voor Michael Hildering (25) is het dagelijks werk. “Als je het over creativiteit hebt, denkt iedereen snel aan een kunstwerk maar ik vind het leuk om in een bedrijfsomgeving creatief om te gaan met werkprocessen”, aldus Hildering.

Al op de middelbare school merkte Hildering dat zowel economie als kunst zijn aandacht trokken. Met het banenperspectief in zijn achterhoofd koos Hildering na het eindexamen voor een studie bedrijfseconomie, maar al snel bleek dat te eenzijdig. “Dus wilde ik op zoek naar iets creatiefs”, aldus Hildering. Hij bezocht allerlei kunstscholen in Nederland. “Maar daar zag ik borden waar je niet van kon eten en stoelen waar je niet op kon zitten. Al die opleidingen waren heel abstract.” Ten slotte kwam hij terecht bij HKU Kunst en Economie. “Dat waren precies de twee werelden waar ik naar op zoek was.”

Het eerste jaar begon pittig met veel theorie en groepsopdrachten. “Maar tijdens die groepsprocessen bloeide ik op”, vertelt Hildering. “Er kwamen echte problemen langs en je werd serieus genomen.” Zo kregen de studenten allerlei casussen uit de praktijk voorgelegd waar bedrijven tegenaan liepen. Hoe ga je als bedrijf bijvoorbeeld om met vergrijzing en hoe trek je ouderen naar het theater die moeite hebben met het kopen van tickets online? Het puzzelen aan dit soort vragen en het samenwerken met anderen vond Hildering waardevol.

De perfecte combinatie van creativiteit en ondernemen vond Hildering tijdens zijn stage bij ‘The Dolphin Swim Club’. Dit bedrijf, opgericht door een kunstenares en een econoom, richt zich op de toepassing van virtual reality in de zorg. Zo hebben zij een vr-film ontwikkeld voor mensen die kampen met angst of somberheid waarmee zij kunnen ‘zwemmen’ tussen de dolfijnen. “Ik heb soms kindjes gezien die met de bril op huilen van geluk”, vertelt Hildering. “Zoiets moois kunnen doen met je werk, is heel indrukwekkend.” Met onder andere het onderzoek dat Hildering tijdens zijn stage schreef, heeft hij de HKU-Award in de categorie ondernemerschap gewonnen, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan studenten met een excellent afstudeerproject.

Shock

Na zijn afstuderen in 2018 kwam Hildering bij een IT-bedrijf terecht. “Ik kwam van de kunstacademie en ging werken bij een beursgenoteerd IT-bedrijf. Dat was wel even een cultuurshock, maar ik wilde ook echt weten of ze iets aan mij zouden hebben.” Terwijl hij intern werd opgeleid als business consultant, ging de creativiteit weer kriebelen. Zo zag hij hoe sommige afdelingen handen tekort kwamen, terwijl anderen nog een opdracht zochten, maar dat ze elkaar niet wisten te vinden. Hij pitchte een idee bij zijn leidinggevende en mocht een nieuw initiatief introduceren. Hij richtte de ‘Projectenhub’ op, een soort interne detachering waar hij collega’s met elkaar in contact bracht door vraag en aanbod in kaart te brengen en te koppelen. “Daar ben ik echt supertrots op. Het motto van HKU is ‘nieuwe verbindingen, nieuwe toepassingen’ en ik denk dat dat echt terugkomt in het project.”

De rode draad van kunst en economie zet zich voort en inmiddels is Hildering aan de slag bij een creatievere tak van hetzelfde bedrijf, waarbij hij veel klantcontact zal hebben. “Ik houd gewoon van contact met mensen.” Uiteindelijk hoopt Hildering zelf te gaan ondernemen. “Ik denk dat er een dag komt dat ik een idee in mijn hoofd krijg waar ik zo sterk achter sta, dat ik daaromheen een bedrijf durf op te zetten. Dat is dan ook mijn ambitie. Tot die tijd vul ik mijn rugzakje met allerlei soorten ervaringen.”

