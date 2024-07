Kleur de Stad dit keer helemaal in het teken van de Domtoren in Utrecht

Kleur de Stad, het project waarbij kleurplaten worden geprojecteerd op gevels in Utrecht, staat dit jaar helemaal in het teken van de Domtoren. Utrechters kunnen nu de tekening downloaden en inkleuren.

Tijdens voorgaande edities van Kleur de Stad konden mensen verschillende kleurplaten van bekende Utrechtse gebouwen downloaden. Zo konden zij bijvoorbeeld de tekening van de gevel van de Winkel van Sinkel, de Domkerk, het stadhuis en de Utrechter op het Vredenburg downloaden en inkleuren. Kunstenaar Mr. Beam maakte vervolgens van sommige tekeningen een projectie die vervolgens op de gevel werd geprojecteerd.

Ook dit jaar is er weer een editie van Kleur de Stad en deze staat helemaal in het teken van de Domtoren. “Dit jaar komt de Domtoren eindelijk uit de steigers. Om dit te vieren wordt de trots van Utrecht in het licht gezet door middel van projecties”, is te lezen op de website van het project, waar ook de kleurplaat van de Domtoren is te downloaden.

Utrechters kunnen deze inkleuren en weer terugsturen. Dit kan tot en met 15 november. Vervolgens maakt Mr. Beam weer een aantal projecties op basis van deze tekeningen, die van 12 december tot en met 5 januari in de avonduren op de toren worden geprojecteerd.