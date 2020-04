Koningsdag in coronatijd: Wat is er te doen in Utrecht?

Onder normale omstandigheden is Koningsdag- en nacht in Utrecht altijd een groot feest met veel verschillende evenementen. Dit jaar kan dat vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Desondanks zullen de dagen niet helemaal stilletjes voorbijgaan. Hieronder een overzicht.

Gala voor het Kind

Wie: FC Utrecht Maatschappelijk & Gala voor het Kind

Wat: Livestream concert

Wanneer: 26 april 20.00 uur

De reguliere planning van het Gala voor het Kind, dat in de Galgenwaard zou plaatsvinden, kan door de coronacrisis niet door gaan. De organisatie en FC Utrecht Maatschappelijk organiseren nu samen een livestream concert onder de slogan ‘Samen sterk vanuit het hart’, om zo alsnog geld in te zamelen voor het goede doel.

Tijdens koningsnacht, van 20.00 uur tot 22.00 uur, is het concert online te bekijken. Het evenement wordt geopend door FC Utrecht-trainer John van den Brom. Daarna zijn er optredens van onder anderen DJ Dos Santos, Ingrid Simons, Bryan B, Michael Oomen en Bart Juwett. Aan de kijkers wordt gevraagd om geld te doneren.

Met de opbrengst koopt de organisatie dinerbonnen die worden uitgedeeld aan Utrechtse ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen. Daarmee kunnen zij als de crisis voorbij is eten bij een van de restaurants van de Businessclub van FC Utrecht.

Klik hier voor meer informatie.

Discorona in je huiskamer

Wie: dB’s

Wat: Live disco voor thuis

Wanneer: 26 April 21.00 uur

dB’s organiseert op koningsnacht een speciale editie van Ballroom Blitz. Het toepasselijke genaamde Discorona begint om 21.00 uur en is gratis live te volgen via een livestream van de muziekstudio ‘dansbare herrie & alternatieve hits’ in je huiskamer. De muziek wordt verzorgt door DJ Kondratiefff, DJ Mis, Chris en DJ Resteficker.

Klik hier voor meer informatie over de deelname.

Upbeatles Pubquiz

Wie: Quizduo Upbeatles

Wat: Gratis online Koningsdag pubquiz

Wanneer: 27 April 16.30 uur

Het Utrechtse Upbeatles begon aan het begin van de quarantaineperiode met gratis online pubquizzen en ook op Koningsdag wordt er een quiz georganiseerd. Tussen 16.30 uur en 19.00 uur wordt de kennis over het Nederlandse koningshuis op de proef gesteld met kennisvragen en audio- en videorondes.

Ook startte Upbeatles een benefietactie voor zowel het zorgpersoneel als de horeca. Zo wordt geld ingezameld waarmee tegoedbonnen worden gekocht bij horecazaken waar Upbeatles normaal quizzen houdt. Deze bonnen worden vervolgens uitgedeeld onder zorgpersoneel in lokale ziekenhuizen.

Klik hier voor meer informatie over de deelname.

WoonkamerBingoShow

Wie: WoonkamerBingoShow

Wat: Live bingo met lokale prijzen

Wanneer: 26 April 20.30 uur

Op vrijmarkten zijn normaal gesproken met allerlei spellen prijzen te verdienen. Dit kan nu op Koningsnacht ook online, bij de heuse WoonKamerBingoShow. Om 20.30 uur wordt de Utrechtse Koningsnacht Editie georganiseerd, waarbij prijzen zijn te winnen die bij Utrechtse ondernemers zijn gekocht.

Het gaat om een uiteenlopend pakket, met daarin coupons voor horeca, beautyzaken en bijvoorbeeld de DJ Academy. Om deel te nemen moet een ticket en bingokaarten worden gekocht. Spelen met meerdere bingokaarten is mogelijk.

Klik hier voor meer informatie over de deelname.

Woningsdag

Wie: Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen

Wat: Dagprogramma Koningsdag

Wanneer: Hele dag, vanaf zonsopgang

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen heeft een programma bedacht waarmee vanuit huis alsnog Koningsdag gevierd kan worden. Onder de naam Woningsdag wordt heel Nederland opgeroepen om aan activiteiten mee te doen.

Het voorstel is om vanaf zonsopgang zoals ieder jaar de vlag en wimpel uit te hangen. Tussen 09.45 uur en 10.00 uur zullen overal in Nederland de klokken luiden als teken van verbinding tussen vreugde en verdriet. Gelijk daarna wordt iedereen opgeroepen om vanaf deuropeningen, ramen en balkons het Wilhelmus te zingen

Het programma sluit af met een Nationale Toost. Om 16.00 uur moet in heel Nederland tegelijk getoost worden op de gezondheid van iedereen.

Het volledige programma is hier terug te vinden

Oproep wethouder

Wie: Klaas Verschuure

Wat: Oproep horeca te steunen

Wanneer: 26 en 27 april

Wethouder Klaas Verschuure roept Utrechters op om de lokale horeca te steunen in aanloop naar Koningsdag. Horecazaken lopen op 26 en 27 april veel omzet mis vanwege de sluiting door het coronavirus.

Een van de manieren om horecazaken te steunen, is via Help de Horeca, een initiatief van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en een groot aantal horecapartners. Mensen kunnen online een waardebon kopen bij een horecagelegenheid naar keuze.

Op die manier hebben cafés en restaurants toch inkomsten om hun vaste lasten te kunnen betalen. De waardebon kan vervolgens worden ingewisseld als de horecazaken hun de deuren weer kunnen openen. 150 Utrechtse horecazaken doen mee aan het initiatief.

Klik hier om mee te doen aal Help de Horeca.