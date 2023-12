Na bijna 7 jaar was er weer een viering in de Sint-Augustinuskerk aan de Oudegracht in Utrecht

Na bijna zeven jaar werd zondagochtend weer een viering georganiseerd in de Sint-Augustinuskerk aan de Oudegracht in Utrecht. Op de agenda stond de viering van de Eerste Advent met pater Schrama. Ruim honderd mensen waren daarbij aanwezig.

De kerk is bijna zeven jaar gesloten geweest omdat in 2016 een stuk gips van het plafond naar beneden viel. De brandweer besloot daarop het pand te sluiten. Vervolgens is besloten het indrukwekkende pand, dat voor het eerst de deuren opende in 1840, te restaureren. Dit verliep niet zonder slag of stoot en nadat de oplevering een aantal keer werd uitgesteld werd de Sint-Augustinuskerk in oktober van dit jaar heropend.

Het interieur van de kerk is de afgelopen decennia meerdere keren veranderd. Onderzoeker en restaurator Claudia Junge heeft de kleuren van het hoogaltaar naar de oorspronkelijke kleurstelling gebracht. Daarnaast is onder meer het fresco gerestaureerd, het plafond hersteld, ornamenten in het gewelf verankerd, glas-in-lood is gereinigd en hersteld en de orgelombouw is vernieuwd.

Tekst loopt door onder afbeelding

Advent

Zondag stond de eerst viering sinds jaren op de agenda van de kerk. De Advent is de voorbereiding op het kerstfeest. Zondag was de eerste, maar er volgen deze maand nog meer adventsvieringen.

“We hopen dat de Augustinus weer opnieuw een bloeiende gemeenschap wordt, met een dagelijkse viering, zondagsvieringen […] en ook met nieuwe initiatieven zoals de Eettafel Tinus voor mensen uit de binnenstad met een smalle beurs”, zegt het beraad van de Sint-Augustinuskerk tot slot.