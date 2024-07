Na mislopen Utrechtse subsidie krijgen Tweetakt en NFF wel geld uit Den Haag: BAK grijpt ook hier mis

Tweetakt en Het Nederlands Filmfestival (NFF) krijgen weliswaar geen subsidie meer van de gemeente Utrecht, maar van het Rijk krijgen beide organisaties waarschijnlijk wel geld. Dat geldt niet voor BAK basis voor actuele kunsten, na de adviescommissie van de gemeente adviseert nu ook de Raad voor Cultuur om geen subsidie te geven.

Vorige maand maakte de gemeente bekend welke culturele instellingen en festivals de komende vier jaar subsidie krijgen, en wie naast de pot met geld grijpt. Onder meer Het Nederlands Filmfestival, Tweetakt, Het Huis Utrecht, De Coöperatie, BAK, IMPAKT, Museum van Zuilen en tientallen andere partijen krijgen geen geld meer van de gemeente.

De gemeente Utrecht heeft zich voor dit besluit laten adviseren door een onafhankelijke commissie die alle aanvragen beoordeeld. Ook het Rijk laat zich adviseren door zo’n partij. Deze Raad voor Cultuur heeft woensdagmiddag het rapport waarin de adviezen zijn te lezen naar buiten gebracht.

NFF en Tweetakt

Daarin is te lezen dat het NFF 1.265.000 euro subsidie heeft aangevraagd en dat de raad adviseert daar 1.252.253 van toe te kennen. Ook de aanvraag van Festival Tweetakt wordt door de Raad van Cultuur positief beoordeeld. Beide organisaties krijgen de komende jaren geen subsidie meer van de gemeente.

“Juist nu komt dit positieve advies als een enorme erkenning waarin de adviescommissie van het Rijk het NFF op zo veel onderdelen een belangrijke waarde toekent”, zegt Marjolijn Bronkhuyzen, zakelijk directeur van NFF. “Het laat zien dat ons festival, sinds jaar en dag in thuisstad Utrecht, een prominente plek inneemt in het landelijke culturele ecosysteem.”

Naast het NFF en Tweetakt wordt ook de aanvraag van Het Filiaal theatermakers, Centraal Museum, Het Literatuurhuis, DOX, Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Nederlands Kamerkoor, Nederlandse Bachvereniging, Organisatie Oude Muziek en Storm positief beoordeeld door de Raad van Cultuur. Al deze organisaties staan in Utrecht geregistreerd.

BAK

Er zijn ook partijen waarover de raad negatief oordeelt. Dat geldt onder andere voor BAK. “Helaas heeft BAK […] een aanvraag ingediend waarin zij haar kerntaak zo summier beschrijft en toelicht, dat deze in feite niet te beoordelen is”, is te lezen in het rapport. Ook Crafts Council Nederland en Holland Baroque Society, wederom organisaties die in Utrecht geregistreerd staan, krijgen waarschijnlijk geen subsidie uit Den Haag.