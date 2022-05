Nationale Dodenherdenking in Utrecht kan vanavond weer met publiek

Voor het eerst sinds twee jaar kunnen er weer mensen aanwezig zijn bij de Dodenherdenking op het Domplein in Utrecht. Daarnaast zijn er ook op andere plekken in de stad herdenkingen en bijzondere momenten georganiseerd.

Het is vandaag 4 mei en dat betekent dat er in Nederland wordt stilgestaan bij alle oorlogsslachtoffers die zijn gevallen sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog. In Utrecht vindt ieder jaar een herdenking plaats op het Domplein. De afgelopen twee jaar kon hier vanwege de coronamaatregelen geen publiek bij aanwezig zijn, maar nu is iedereen weer welkom.

Programma

Het programma begint al om 18.00 uur in de Domkerk met de jeugdvoorstelling TRUUS. Zoals de naam al doet vermoeden gaat deze opvoering over het leven van de Utrechtse verzetsvrouw Truus van Lier. De voorstelling is gratis te bezoeken voor iedereen vanaf 8 jaar en ouder.

Van 19.30 tot 19.50 uur is er een stille tocht, die vanaf het Pieterskerkhof naar het Domplein loopt. Vervolgens houdt burgemeester Sharon Dijksma bij het Verzetsmonument een toespraak en ook legt zij aan de voet van het monument een krans. Dit jaar doet zij dat samen met Anouk en Michèle van Lier, familieleden van Truus van Lier.

Wijken

Ook in verschillende Utrechtse wijken zijn vanavond rond 20.00 uur herdenkingsplechtigheden georganiseerd. Onder meer bij de Antoniuskerk in Lombok, het Beethovenplein in Oog in Al, het Willem de Zwijgerplantsoen in Tuindorp, aan de Julianaweg in Hoograven, Koningin Wilhelminaplein in Transwijk en het Berlijnplein in Leidsche Rijn. Bekijk het volledige overzicht op de website van de gemeente Utrecht.