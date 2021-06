Neon-rebus die ooit in de Lange Nieuwstraat hing, krijgt een nieuwe plek in Utrecht

Het neonkunstwerk ‘REBUS’ dat ooit aan de gevel van het Woudagebouw aan de Lange Nieuwstraat in Utrecht hing, krijgt een nieuwe plek in de stad. Het 26 meter lange werk komt binnenkort te hangen aan de achtergevel van het Beatrixgebouw.

REBUS werd in 1991 gemaakt door Korrie Besems in opdracht van het Centraal Museum voor de lichtkunst-tentoonstelling Nachtregels. Het werk bestaat uit neonletters die samen een rebus vormen. Tot 2017 hing REBUS aan de gevel van het Woudagebouw, waar de verlichting van het werk overigens nooit aan heeft gestaan.

Omdat het Woudagebouw deels werd gesloopt om plaats te maken voor een nieuw appartementencomplex is Ann de Vries in de bres gesprongen om het werk te behouden. Een groep vrijwilligers heeft REBUS voor de sloop van de gevel gehaald.

Gerestaureerd

Sindsdien is het grootste deel van het werk opgeborgen gebleven. Een klein element van REBUS heeft tijdelijk nog wel in het Stadskantoor gehangen. Dankzij lokale ondernemers die een financiële bijdrage leverden vanuit het Ondernemersfonds Utrecht kan het werk professioneel worden gerestaureerd.

In het najaar is het volledige werk weer in volle glorie te zien in Utrecht. Het wordt in zijn geheel aan de gevel van het Beatrixgebouw bevestigd en ook gaan de lampen weer branden.

Droomlocatie

“Dit is echt de plek die het kunstwerk verdient”, vertelt De Vries. “Op deze locatie zal het veel mensen bereiken: wandelaars, reizigers vanuit de trein, bus, tram, mensen in het Rabobankkantoor en het Stadskantoor. Een droomlocatie dus, want dit kunstwerk verdient een groot podium.”