Nieuw nummer Welkom in Utrecht moet zorgen voor ‘pure trots in de harten van alle Utrechters’

Is het een pareltje? Over smaak valt niet te twisten, maar we hebben er wel weer een nummer over Utrecht bij. Daar hebben we altijd wel oren naar. Het lied Welkom in Utrecht is geschreven door FLO (Floris Tils) en is gemaakt op de bekende beat van Empire State Of Mind van Jay-Z en Alicia Keys.

Floris Tils vroeg zijn vrienden van het Utrechtse zangduo BENR, voor wie hij vier videoclips regisseerde, om hem te helpen met het opnemen van het liedje. Samen met goede vriend en collega Sander Jorna heeft hij het nummer opgenomen.

Hoewel Floris en Sander voornamelijk bekendstaan als filmmakers, hebben ze met “Welkom In Utrecht” voor het eerst hun creativiteit gestopt in het schrijven van een lied. “Dit nieuwe lijflied belichaamt de ziel en het karakter van Utrecht en de oprechte trots van de stad is duidelijk hoorbaar in de teksten van het nummer”, schrijven de makers in een persbericht.

De bijbehorende videoclip hebben Floris en Sander zelf geregisseerd en gemonteerd. In samenwerking met videoclip maker Bart Sperling hebben ze de schoonheid van Utrecht geprobeerd te vangen. Met een muziekinstallatie en een enorme Utrechtse vlag gemonteerd op een fiets, fietsten ze door de stad om de videoclip te filmen.

De makers willen met het nummer de harten van alle inwoners van Utrecht veroveren en bezoekers inspireren. “Het lied en de videoclip nodigen iedereen uit om de warmte en gastvrijheid van de stad te ervaren en moet zorgen voor pure trots in de harten van alle Utrechters en alle mensen die van de stad Utrecht houden.”