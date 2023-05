Nieuwbouw dB’s aan Vlampijpstraat in Utrecht in januari 2024 klaar

De nieuwbouw van dB’s aan de Vlampijpstraat 63 in Utrecht is naar verwachting in januari 2024 klaar. Wel is het de bedoeling dat delen van dB’s al eerder kunnen verhuizen naar de nieuwe plek, zodat bijvoorbeeld muzikanten al van de studioruimtes gebruik kunnen maken.

Rondom de plek waar dB’s nu zit, in het CAB-gebouw, komt een nieuwe stadswijk met 2800 woningen. Dat betekent wel het einde van dB’s op deze plek. Er moest gezocht worden naar een nieuwe locatie, en die werd gevonden een paar honderd meter verderop in het Werkspoorkwartier.

De ontwikkeling van de nieuwe locatie voor het muziekpodium en oefenruimtes heeft heel wat voeten in de aarde. Aan de Vlampijpstraat 63 wordt een volledig voor dB’s op maat gemaakt gebouw gerealiseerd, voor de oefenruimtes, het poppodium, horeca (met terras), en Studio Moskou.

1 november

Eigenlijk had dB’s al weg moeten zijn uit het CAB-gebouw, omdat de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe wijk al in volle gang zijn. De bouwplaats is echter zo ingericht dat dB’s nog tot uiterlijk 1 november op deze plek kan blijven. Vanwege de veiligheid is dB’s wel alleen toegankelijk als er niet gebouwd wordt.

Het is de bedoeling dat dB’s gefaseerd gaat verhuizen naar de nieuwe locatie. De nieuwbouw is naar verwachting in januari 2024 klaar, zo is te lezen op antwoorden van het college van B&W op schriftelijke vragen. dB’s had eerder aangegeven dat ze de bedrijfsvoering het liefst niet onderbreken, maar de gemeente weet niet of dat gaat lukken. Overigens is de gemeente formeel geen partij bij deze ontwikkelingen, maar heeft een ‘sturende en verbindende rol’.

Paul de Brabander richtte in 1994 dB’s op en vestigde zich in oktober 2003 na een grote verbouwing in het CAB in Cartesius.