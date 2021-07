Nieuwe locatie gevonden voor dB’s en bouw 2800 woningen rond CAB-gebouw stap verder

Er is een nieuwe locatie gevonden voor het muziekpodium en de oefenruimtes van dB’s. Ze gaan verhuizen naar het Werkspoorkwartier. Dat laat de gemeente Utrecht gezamenlijk met dB’s weten. Op de huidige plek, bij het CAB-gebouw, komt een nieuwe stadswijk met 2800 woningen.

De Utrechtse Cartesiusdriehoek is nu nog een bedrijventerrein maar gaat de komende jaren getransformeerd worden tot een nieuwe wijk. Omdat de wijk moet komen in en rond het CAB-gebouw – waar nu nog dB’s gehuisvest is – waren er lange tijd zorgen over de toekomst van het muziekpodium.

Met het bekendmaken van het nieuwe bestemmingsplan wordt duidelijk dat dB’s met oefenruimtes en poppodium, Stichting Ruis, Studio Moskou en Roots Rock Kitchen een paar honderd meter gaan verhuizen naar het Werkspoorkwartier. Biercafé Oproer gaat verhuizen naar The Cube in Overvecht.

De nieuwe autoluwe wijk krijgt ongeveer 2800 woningen voor verschillende doelgroepen, twee parken, een basisschool, horeca, voorzieningen en een sporthal. Er komen meerdere nieuwe gebouwen waaronder een toren op het monumentale CAB-gebouw. In Cartesius komen woningen in het sociale segment (in samenwerking met Portaal en Stichting de Tussenvoorziening), woningen in het middenhuursegment en koopwoningen van verschillende groottes.

Behoud dB’s

In het najaar van 2020 heeft het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegen. De reacties en zienswijzen hierop heeft de gemeente verwerkt in het nieuwe bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt nu door het college ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Er zijn destijds 318 zienswijzen ingediend. Het overgrote deel van deze zienswijzen gaat over het behoud van dB’s. Ook de politiek en de gemeente hadden zich al eerder uitgesproken over het belang van dB’s.

Het blijkt dat behoud van dB’s in het CAB-gebouw erg ingewikkeld gaat worden. Dat ligt vooral aan de hoge kosten die gemaakt moeten worden om het monumentale pand geluidsisolerend te maken. Daarnaast is dB’s doordeweeks tot 2.00 uur open en in het weekend tot 4.00 uur. De combinatie tussen de nieuwe (woon)functies in de wijk en de reuring van dB’s kan leiden tot problemen.

Bovendien had dB’s sowieso tijdelijk moeten verhuizen vanwege de verbouwing van het CAB. Het bleek niet eenvoudig daar een locatie voor te vinden. Het consortium, dB’s en de gemeente hebben samen een nieuwe locatie gevonden voor dB’s. De nieuwe locatie is in het Werkspoorkwartier.

Reacties

Paul de Brabander (eigenaar van dB’s): “Het is niet makkelijk na zoveel jaar te moeten verhuizen, maar we zijn heel blij met de voortdurende ondersteuning van de gemeente om dB’s voor de toekomst te behouden. Zonder de steun van de politiek, de raadsleden en de ambtenaren zou dat nooit mogelijk zijn geweest. Het was niet makkelijk om tot een oplossing te komen, maar uiteindelijk zijn we er uitgekomen met de projectontwikkelaar. We kijken nu vooruit naar een volgende versie van dB’s waarbij we repeteren, opnemen, muziekonderwijs, talentontwikkeling en live-concerten een nieuwe en definitieve plek kunnen gaan geven.” De Brabander denkt dat ze nog een seizoen op de huidige plek blijven, en hoopt naadloos naar de nieuwe locatie te kunnen gaan. De specifieke plek wordt nog even geheim gehouden.

Wethouder Klaas Verschuure is blij dat er een oplossing is gevonden voor dB’s. Over de nieuwe woonwijk vertelt hij: “De plannen voor Cartesius passen perfect bij Utrecht. De wijk wordt ontworpen rond de thema’s beweging, gezonde voeding en ontspanning. Er komen een foodhal, een supermarkt met biologische en gezonde producten en culturele voorzieningen. De wijk wordt autoluw en er wordt gebouwd volgens de laatste inzichten op het gebied van duurzaamheid, ecologie en circulariteit. Nieuwe energie- en mobiliteitsconcepten worden ook gedeeld met omliggende wijken. Zo is het voor veel Utrechters een waardevolle toevoeging voor de stad. Ik ben blij dat we door kunnen naar de volgende fase en dat de realisatie van dit project steeds dichterbij komt. ”

Het bestemmingsplan Cartesiusdriehoek fase 2-6 wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Naar verwachting stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan in het najaar van 2021 vast.