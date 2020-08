Nieuwe filmzaal in Utrecht: ’t Hoogt trekt in de Bibliotheek Neude

Filmtheater ’t Hoogt gaat weer films vertonen op een vaste plek in de binnenstad. Na het vertrek uit de panden aan de gelijknamige straat leidt ’t Hoogt een zwervend bestaan totdat ze in De Machinerie kunnen trekken. Vanaf donderdag gaan ze dagelijks films vertonen in de bibliotheek aan de Neude.

In de filmzaal van de gloednieuwe bibliotheek gaat Hoogt on Tour – zoals het dakloze ’t Hoogt is gaat heten – van dinsdag tot en met zondag bijzondere, onalledaagse films vertonen. De focus ligt hierbij op documentaires, films van eigen bodem, films voor specifieke doelgroepen en jeugdfilms. Ook boekverfilmingen krijgen de aandacht.

’t Hoogt vertrok eind 2018 uit de panden in de binnenstad. Vanaf 2019 ging het filmtheater films vertonen op verschillende locaties in Utrecht onder de noemer Hoogt on Tour, ter overbrugging van de verhuizing naar een nieuwe locatie. Deze nieuwe plek moet De Machinerie worden in het huidige Central Studios. De gemeente Utrecht heeft daar miljoenen euro’s voor vrijgemaakt.

Openingsweekend

Maar nu heeft ’t Hoogt dus wel weer een vaste filmzaal in de binnenstad. “We kijken er ontzettend naar uit om weer op dagelijkse basis onze films te kunnen gaan vertonen”, zegt Rianne Brouwers, directeur van Hoogt on Tour. “De samenwerking met Bibliotheek Utrecht geeft ons een geweldige kans om meer aanwezig te zijn in de stad en onze bezoekers weer op een vaste plek te ontvangen.”

Ton van Vlimmeren, directeur Bibliotheek Utrecht: “Bibliotheken bieden al lang veel meer dan alleen boeken. Naast debat en ontmoeting zijn ook films en documentaires onderdeel van het veelzijdige aanbod. Daarom zijn we heel blij met de samenwerking met Hoogt on Tour.”

De openingsweek start op donderdag 27 augustus met meerdere filmvertoningen. Het programma is hier te bekijken.