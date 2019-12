Raad keurt plan De Machinerie goed: 3,5 miljoen euro voor nieuwe uitgaansplek voor film- en beeldcultuur

Evenementenhal Central Studios gaat dicht en wordt omgebouwd tot de plek voor film- en beeldcultuur in Utrecht. Partijen als ’t Hoogt, Nederlands Film Festival en Fotodok gaan zich er huisvesten. Een meerderheid in de gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de 3,5 miljoen euro subsidie die er voor nodig is.

Aan de Gietijzerstraat in het Werkspoorkwartier worden nu nog regelmatig grote feesten gegeven. Daar komt echter een einde aan. Central Studios gaat voor miljoenen euro’s verbouwd worden om een nieuwe plek te worden voor beeldmakers, studenten en liefhebbers op gebied van film- en beeldcultuur. In de plannen wordt het een ‘grote publiekstrekker’ genoemd.

Om dit allemaal mogelijk te maken is er wel geld nodig. De eigenaar van het gebouw heeft toegezegd voor 4 miljoen euro het pand te verbouwen. Om De Machinerie dan nog verder in te richten is nog zo’n 3,5 miljoen euro nodig. Dat bedrag komt van de gemeente. Dit staat los van de subsidie die de partijen, die in het pand komen te zitten, al krijgen van de gemeente. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor de subsidie.

Uniek

In het nieuwe paleis voor film- en beeldcultuur moeten zowel professionals, studenten en publiek komen. Leerlingen van verschillende onderwijsniveaus moeten er bijvoorbeeld komen voor scholing, maar ook komen er cursussen en masterclasses voor professionals. Daarnaast komt er een lab waar mensen uit de sector aan innovaties kunnen werken. Voor het publiek komen er tal van vertoningen en exposities in De Machinerie. De locatie moet een ‘levendige uitgaansplek’ worden voor de omliggende wijken en de stad.

Wethouder Anke Klein schreef eerder: “Talentvolle makers van films, games en interactieve installaties verdienen een plek in onze stad. We zijn heel blij dat de ontwikkelaar van de Werkspoorkathedraal (EWU), ons en de film- en beeldcultuursector deze mogelijkheid biedt. Het unieke aan De Machinerie is dat cultuur, educatie en ondernemerschap onder één dak samenkomen en elkaar versterken. Daarmee ontstaat een inspirerend klimaat voor talentontwikkeling en innovatie.”

De miljoenensubsidie moet overigens wel aan meerdere voorwaarden voldoen om geen ongeoorloofde staatssteun te zijn. Zo bleek uit onderzoek van advocatenkantoor AKD. Het risico is anders onder meer dat de eigenaar van het huidige gebouw Central Studios kan meeprofiteren van de subsidie. De subsidie gaat namelijk in zijn pand zitten. Als er aan voorwaarden wordt voldaan moet het geen probleem zijn.