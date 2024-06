Nieuwe muurschildering is startschot voor tijdelijke inrichting Beurskwartier in Utrecht

De nieuwe muurschildering aan de Van Zijstweg in Utrecht is het symbolische startschot voor de tijdelijke inrichting van P3 in het Beurskwartier. Er zijn al een tijdje geen auto’s te vinden op de oude grote parkeerplaats van de Jaarbeurs, maar het duurt nog wel even voordat er echt gebouwd gaat worden.

De voormalige parkeerplaats van de Jaarbeurs, P3, is gesloopt. In de toekomst moet er gebouwd gaan worden voor de nieuwe wijk, Beurskwartier. Tot die tijd kunnen er tijdelijke activiteiten plaatsvinden. Een ervan is deze nieuwe muurschildering van Timber Sommerdijk op een blinde muur van een pand aan de Van Zijstweg.

Voordat Timber aan de schildering begon, sprak hij verschillende bewoners. Zij wensten een kleurrijke, vrolijke schildering. Diverse bewoners vertelden over hun wijk en deelden verhalen van vroeger. Zo stonden er vroeger tuinderijen en fabrieken, waren er paardenwedstrijden en werd het terrein gebruikt voor veehandel.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Kunstenaar Timber verwijst met de planten in zijn schildering naar de voormalige tuinderijen en het toekomstige Croesepark. De hoefijzers verwijzen naar de paardensport, veehandel en de ‘U’ van Utrecht. En met de bakstenen in het ontwerp wordt recht gedaan aan de oude baksteenfabriek op die plek, maar ook aan sloop en nieuwbouw in het gebied.

Niet alleen de blinde muur aan de Van Zijstweg kreeg kleur. Ook de muur achter de woningen aan de Croeselaan werd onder leiding van kunstenaar Pet van Luijtgaarden opgevrolijkt. Op 31 mei beschilderden kunstenaars, basisschoolkinderen en (toekomstige) buurtbewoners zo’n 100 meter van deze muur. Deze muur wordt over ongeveer vier jaar gesloopt en kan in de tussentijd wel wat kleur gebruiken.