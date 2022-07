Nieuwe muurschildering van JanIsDeMan in Utrecht uit kritiek op consumptiemaatschappij

Enigszins weggestopt op een gevel van een huis aan de Bonistraat in Utrecht heeft JanIsDeMan een nieuwe muurschildering gemaakt. Zelf is hij erg blij met het resultaat. “Dit laat namelijk een probleem van onze huidige maatschappij zien.”

In Utrecht is JanIsDeMan (Jan Heinsbroek) onder meer bekend van de boekenkast op de Amsterdamsestraatweg, de woordzoeker in Lunetten, de tekst ‘Utrecht’ bij het Monicahof, de Rietveld-muurschildering aan de Jutfaseweg en sinds kort ook de mandarijn – ook wel bekend als de Jandarijn – die op meerdere plekken opduikt.

Het nieuwe werk laat een overvol vrachtschip zien en het is te vinden op de hoek van de Bonistraat en de Menadostraat, vlakbij de Spinozabrug. “We hoeven tegenwoordig maar twee keer te klikken om iets te bestellen. Veel mensen staan er denk ik niet bij stil dat al die producten geproduceerd moeten worden en vervolgens via vervuilende vrachtschepen duizenden kilometers afleggen. Het gaat dan vaak ook nog om goedkope spulletjes die de volgende dag weer worden weggegooid.”

Heinsbroek geeft daarbij wel toe dat hij ‘ook niet heilig’ is en zich er ‘ook weleens schuldig aan maakt’. “Maar het stoort mij wel en ik kan er weinig aan doen. Het enige dat ik eraan kan doen is dit. Ik denk dat dit plaatje wel goed het verhaal vertelt.”