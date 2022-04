Nieuwe Rietveld-muurschildering JanIsDeMan aan Jutfaseweg in Utrecht: ‘Ook de buurtkat staat erop’

Op een hoekpand aan de Jutfaseweg heeft de Utrechtse Jan Heinsbroek, beter bekend als JanIsDeMan, een nieuwe muurschildering gemaakt. Op het werk is het Rietveldhuis te zien, maar wel met wat aanpassingen.

De schildering, waar hij ongeveer drie weken mee bezig is geweest, is een initiatief van omwonenden. “De bewoners zijn heel erg fan van Rietveld”, zegt Jan. “Het uiteindelijke ontwerp heb ik ook voorgelegd aan het Rietveld Schröderhuis. Ik ga toch met zijn ontwerp aan de haal, maar zij stonden er volledig achter.”

Naast het Rietveld Schröderhuis, verwerkte JanIsDeMan ook elementen uit de buurt in het ontwerp. “Ook de buurtkat staat erop”, zegt hij. Dat geldt ook voor een aantal egels, eksters en merels. Een van de bewoners in namelijk gek op egels, legt Jan uit. “En eksters en merels zitten daar veel. Het is een kleine reflectie van de buurt dus.”

Tekst loopt door onder de foto

Mandarijn

Een van de elementen die niet uit de buurt komt, maar wel op de muur staat, is de inmiddels veelbesproken mandarijn. Onlangs werd bekend dat de mandarijn en een tros bananen in de muurschildering op de gevel van de Albert Heijn aan de Amsterdamsestraatweg plaats moesten maken voor een pruim en een kop koffie. Door de kleuren van de schildering zou volgens omwonenden het woongenot achteruitgaan.

De mandarijn dook vorige maand weer op. En kreeg dus ook in deze nieuwe muurschildering weer een plekje:

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door JanIsDeMan (@janisdeman)

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.