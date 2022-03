De mandarijn van JanIsDeMan is weer opgedoken in Utrecht

De mandarijn die eerder van de gevel van de Albert Heijn aan de Amsterdamsestraatweg verdween, is weer opgedoken in Utrecht. Kunstenaar JanIsDeMan vindt namelijk dat het stuk fruit ‘bestaansrecht’ heeft.

Op de gevel van de Albert Heijn staat al langere tijd een muurschildering van met name allerlei etenswaren. De ondernemers van de supermarkt openden op 1 juli 2021 in hetzelfde pand het self-servicerestaurant LEFT. De voorraad van dit restaurant bestaat uit onverkochte, overgebleven producten uit de supermarkt en een deel daarvan is afgebeeld in het kunstwerk.

Onlangs werd bekend dat de mandarijn en een tros bananen in de muurschildering plaats hebben gemaakt voor een pruim en een kop koffie. Door de kleuren van de schildering zou volgens omwonenden het woongenot achteruitgaan. Dat liet Jan Heinsbroek (JanIsDeMan) weten via sociale media.

Tekst loopt door onder afbeelding

Spelletje

Nu is de mandarijn echter weer opgedoken in de wijk. “De mandarijn heeft ook bestaansrecht”, aldus Heinsbroek. Waar het stuk fruit precies is te vinden, wil de Utrechtse kunstenaar niet delen. Wie de weg in Utrecht een beetje kent zal echter niet veel moeite hoeven doen om de mandarijn te vinden. “Ik vind het leuk als mensen zelf op zoek gaan. Je moet het zien als een soort spelletje.”

Of de tros bananen ook terugkeren laat Heinsbroek in het midden. Wel kon hij vertellen dat hij momenteel bezig is met een groot werk aan de Jutfaseweg. Dat wordt mogelijk eind volgende week afgerond.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door JanIsDeMan (@janisdeman)

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.