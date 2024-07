Nieuwe muurschildering van Verfdokter aan Huizingalaan in Utrecht

Robert-Jan Brink, ook wel bekend als Verfdokter, heeft een nieuwe muurschildering gemaakt. Het werk aan Huizingalaan geeft de kruising tussen het Maliebaanspoor en het fietspad in de richting van het de Uithof weer, maar symboliseert ook de samenwerking tussen de verschillende meewerkende partijen.

Een man in een oranje hemd steekt met zijn fiets het Maliebaanspoor over naar de Uithof. Het is een onderdeel van het nieuwe werk van Verfdokter aan de Huizingalaan, die de kruising laat zien tussen het spoor en het fietspad. Het is niet de eerste muurschildering in Utrecht van zijn hand. Brink is ook verantwoordelijk voor de twee werken op station Vaartsche Rijn, het historisch tafereel op de bunker in het Gagelbos en de muurschildering op het Tuindorp-West Complex.

Op initiatief van buurtvereniging Ezelsdijk heeft Brink afgelopen drie weken samen met studenten van Nimeto aan de nieuwe muurschildering gewerkt. Het werk met de titel ‘Kruising’ laat enerzijds de spoorwegovergang zien, maar verwijst ook naar de samenwerking tussen Verfdokter, de studenten, de buurtvereniging en het ondernemersfonds die het project financierden.