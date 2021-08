Verfdokter rondt tweede muurschildering op station Vaartsche Rijn in Utrecht af

Op perron 4 van station Vaartsche Rijn in Utrecht heeft Robert-Jan Brink, beter bekend als Verfdokter, zijn tweede muurschildering gemaakt. Het ontwerp van het kunstwerk dat hij eerder maakte op perron 2 heeft hij in de tussentijd aangepast.

Het plan om op station Vaartsche Rijn twee muurschilderingen te maken lagen al zo’n vier jaar op de plank van de kunstenaar. Ook de ontwerpen had Brink al gemaakt. Over één van die ontwerpen was hij echter niet meer tevreden.

Het ging om een abstracte schildering van het Ledig Erf, dat hij nu dus opnieuw heeft gemaakt. “De schildering was zeker niet lelijk, maar mijn artistieke radar was het er niet helemaal mee eens”, aldus de kunstenaar.

Op de andere muurschildering is een abstract beeld van Rotsoord te zien, met de bekende watertoren. Verfdokter heeft al tal van werken gemaakt in Utrecht. Recent rondde hij nog een schildering af op een bunker in het Gagelbos bij Overvecht.