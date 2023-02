Nieuwe tentoonstelling in het Volksbuurtmuseum; trouwen in Utrecht in de jaren 50-75

Het Volksbuurtmuseum in Utrecht presenteert vanaf 10 maart de tentoonstelling ‘Gewoon getrouwd’. In deze nieuwe tijdelijke tentoonstelling is te zien hoe ‘gewone’ mensen uit ‘gewone’ buurten in Utrecht tussen 1950 en 1975 met elkaar trouwden. De Utrechters delen hun verhaal, foto’s en jurken.

Het Volksbuurtmuseum heeft honderden mensen gesproken. Eerst alleen met bewoners van Wijk C, maar later zijn ook bewoners uit andere wijken in Utrecht geïnterviewd. Zij vertelden over hun dagelijks leven, waarbij voor velen hun trouwdag een ijkpunt in het leven was.

De getrouwde Utrechters geven antwoord op vragen als: Hoe ziet de trouwdag eruit? Hoe kom je aan die mooie jurk en moet deze wit zijn of juist niet? Wat betekent getrouwd zijn in die tijd bijvoorbeeld voor werk en wonen?

Tickets

De tentoonstelling is geopend van 10 maart tot en met 31 augustus. Een ticket kost 6 euro voor volwassen. Voor kinderen en mensen met een museumkaart of U-pas is de tentoonstelling gratis te bezoeken. Tickets zijn te koop via de website van het museum.