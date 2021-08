Nijntje museum verhuist tijdens verbouwing tijdelijk naar voormalig pand van de bibliotheek

Het nijntje museum gaat tijdens de verbouwing die aanstaande is tijdelijk weg uit het vertrouwde pand aan de Agnietenstraat. Het kindermuseum opent naar verwachting half november de deuren in de voormalige bibliotheek aan de Oudegracht 167.

Het Centraal Museum heeft naar eigen zeggen een alternatieve locatie voor het museum gezocht zodat bezoekers geen last hebben van de werkzaamheden en het museum tijdens de verbouwing niet hoeven te missen. De locatie aan de Oudegracht werd uiteindelijk gevonden met hulp van binnenstadondernemers en de gemeente Utrecht.

Alle themaruimtes die het nijntje museum nu heeft, zijn straks ook te bezoeken in het tijdelijke pand. De komende periode werken een ontwerper en het museum samen om het museum verder vorm te geven. Wel is al duidelijk dat de ticketcontrole, winkel en garderobe op de begane grond komen. Op de eerste verdieping komt een kleine horecavoorziening.

Win-winsituatie

Wethouder Eelco Eerenberg is blij met de tijdelijke verhuizing. “Het is prachtig om te zien hoe dingen soms samen kunnen komen. Als gemeente hebben we een Rijksmonument, dat iedere Utrechter kent, op een unieke centrale locatie waar wij een huurder voor zochten. […] Tegelijkertijd zochten nijntje en haar vriendjes een tijdelijk nieuw onderkomen, omdat hun eigen museum verbouwd wordt. Een win-winsituatie met een prachtig Utrechts sausje erover heen.”

Het Centraal Museum werkt aan de uitbreiding en herinrichting van het nijntje museum omdat het huidige museum te klein is voor het aantal bezoekers dat het trekt. In het nieuwe museum komen onder meer een theater en nijntje café. Het vernieuwde nijntje museum in de Agnietenstraat opent naar verwachting in de zomer van 2022.