Oprichters popfestival Le Guess Who? krijgen Maartenspenning van de stad Utrecht

Bob van Heur en Johan Gijsen, de oprichters van het Utrechtse festival Le Guess Who?, hebben een Maartenspenning gekregen van burgemeester Sharon Dijksma. Ze ontvingen deze onderscheiding voor hun ‘buitengewone inzet’ voor de cultuursector van de stad Utrecht.

Dit jaar werd de vijftiende editie van het festival georganiseerd. De eerste keer was in 2007. In de tussentijd lieten de organisatoren het festival uitgroeien ‘van een kleinschalig niche evenement tot een uniek, internationaal toonaangevend festival met grensverleggende programmering’.

Prijzen

Het festival kreeg al meerdere prijzen, waaronder een voor het beste popfestival van Nederland en kort geleden ook de prestigieuze European Jazz Network Award for Adventurous Programming. Bob van Heur sleepte de prijs voor Beste Programmeur in de wacht.

“Dankzij het groot verbindend vermogen van Johan Gijsen en het grote internationale netwerk van Bob van Heur en zijn gave te kiezen welke onderbelichte artiesten of genres een groot en nieuw publiek verdienen, is ‘Le Guess Who?’ in alle opzichten een festival van de stad Utrecht geworden”, omschrijft de gemeente.

Afscheid

Naast oprichter van het popfestival is Johan Gijsen ook bestuurslid bij festival Grasnapolsky, broedplaats De Basis en bij stichting Muzikant Meindert Talma. In 2016 werd hij gekozen tot ’Utrechter van het jaar’. Gijsen nam donderdagavond afscheid als algemeen directeur van het festival.

De Maartenspenning is een stedelijke onderscheiding van de stad Utrecht en wordt door het college van burgemeester en wethouders toegekend aan vrijwilligers of bestuurders die zich lange tijd vooral op cultureel terrein op een buitengewone manier voor Utrecht hebben ingezet.