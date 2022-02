Oud-burgemeester Jan van Zanen onthult eigen portret in stadhuis Utrecht

De voormalige burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, heeft donderdag zijn eigen portret onthuld in het stadhuis. Sinds 1903 is het gebruikelijk in Utrecht dat de burgemeester na beëindiging van zijn of haar termijn geportretteerd wordt.

In september 2021 plaatste de gemeente Utrecht een open oproep aan professionele Utrechtse kunstenaars om zich aan te melden dat portret te maken. Vijftig kunstenaars gaven hier gehoor aan en maakten een schets van Van Zanen.

De oud-burgemeester poseerde twee keer een uur om kunstenaars de mogelijkheid te geven hem persoonlijk te schetsen. De inzendingen waren erg verschillend: van (houtskool)tekeningen, schilderijen, foto’s en schetsen voor installaties tot sculpturen.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De jury was positief verrast door de ‘hoeveelheid en de kwaliteit van de inzendingen’. Van Zanen vertelde eerder over de vele inzendingen: “Ik was al onder de indruk van de poseersessie met de kunstenaars en ik ben nu zeer geroerd door al deze inzendingen.”

De jury gaf uiteindelijk Nico Heilijgers de opdracht om het definitieve kunstwerk te maken. Het portret werd donderdag onthuld. Alle inzendingen zijn nog tot 24 februari te zien in het stadhuis. Het definitieve portret hangt in de eregalerij.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.