Oudste muurschildering van Utrecht verdwenen na sloop pand aan de Adelaarstraat

De gebouwen op de hoek van de Adelaarstraat en Bemuurde Weerd Oostzijde in Utrecht worden gesloopt. Op deze plek komt een complex met acht nieuwbouwappartementen en een horecagelegenheid. Met de sloop van deze gebouwen verdwijnt ook de oudste muurschildering van Utrecht, ‘Ducdalf met schepen’.

De muurschildering ‘Ducdalf met schepen’ was voor bewoners een herkenbaar baken van de wijk. Het is de oudste muurschildering in Utrecht en komt uit 1978. Het kunstwerk is gemaakt door Anne P. Boer in opdracht van de gemeente. Het werk werd later nog door haar gerestaureerd, in 1985 en 2003.

De laatste jaren heeft de muurschildering veel te lijden gehad onder graffiti die er regelmatig op werd aangebracht. De gemeente schrijft dan ook bij de vergunningsverlening: “De muurschildering is in het verleden als gemeentelijke kunstopdracht aangebracht en verkeert in slechte staat. Vanuit Culturele Zaken is het niet noodzakelijk dat de muurschildering behouden blijft.”

Op de muurschildering is de Weerdsingel afgebeeld, die langs de rand van de buurt loopt. Er is onder meer een kademuur met schepen te zien, een meerpaal en een blauwe bal die aan de tekening voorbij drijft. Het idee van Anne Boer was dat de tekening overging in de werkelijkheid.