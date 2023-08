Podimo organiseert vierdaags podcastfestival in Park Lepelenburg in Utrecht

Podcastplatform Podimo organiseert in september een vierdaags podcastfestival in Park Lepelenburg in Utrecht. Het is de eerste keer dat het platform het gratis festival in Nederland organiseert. Het evenement is te bezoeken van 21 tot en met 24 september.

Podimo brengt tijdens Podimo at the Park podcastmakers en luisteraars samen. Onder anderen de mannen van de Stijn, Tobi en Jeppe Show en de vrienden van Man, Man, Man, de podcast nemen live hun podcast op, waar het publiek bij kan zijn. Ook Aaf Brandt Corstius en Lies Visschedijk van Aaf en Lies Pakken Door zullen het podcast-podium beklimmen.

Bezoekers kunnen hun geschiedeniskennis op de proef stellen tijdens de pubquiz van Alle Geschiedenis Ooit en Dionne en Henrik Slagter van Moordcast het hemd van het lijf vragen tijdens een Q&A-sessie. En waar De Zelfspodcast normaal gesproken eenrichtingsverkeer richting luisteraars is, gaan Jaap Reesema en Sander Schimmelpenninck tijdens Podimo at the Park het gesprek aan met een interactieve sessie. Het volledige programma komt binnenkort online.