Ruim 10.000 mensen lopen mee met tweede editie Unmute Us-protestmars in Utrecht

Ruim tienduizend deelnemers liepen mee tijdens de tweede editie van de Unmute Us-protestmars door Utrecht. Tijdens de voorgaande keer, die plaatsvond op 21 augustus, waren zo’n vijfduizend mensen op de been.

De protestmars begon net als vorige keer op de Maliebaan. Vanaf daar liep de stoet over de Nachtegaalstraat de binnenstad van Utrecht in. Ook dit keer waren er weer allerlei wagens waarop dj’s stonden.

Vanaf de binnenstad liepen de deelnemers de Catharijnesingel op om tot slot te eindigen in Park Lepelenburg. Met de rijdende demonstratie lieten festivalorganisatoren, leveranciers, artiesten, evenementenlocaties, sympathisanten en vele anderen hun gevoelens van onbegrip zien over het kabinetsbesluit rondom de evenementensector.

Tekst loopt door onder afbeelding

Maatregelen

Op 13 augustus liet demissionair premier Mark Rutte weten dat de geldende maatregelen voor evenementen worden verlengd tot ten minste 19 september. Dit betekende dat er een streep werd gezet door de festivalzomer. Veel organisatoren vinden dat er met twee maten wordt gemeten omdat er bijvoorbeeld wel toeschouwers worden toegelaten bij voetbalwedstrijden en het Formule 1-evenement.

Omdat de organisatie van Unmute Us na het eerste protest niet tevreden was over de reactie vanuit Den Haag werd er een tweede demonstratie georganiseerd. Naast Utrecht gingen er ook in Leiden, Maastricht, Enschede, Groningen, Eindhoven, Nijmegen, Rotterdam en Amsterdam mensen de straat op.