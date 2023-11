Schilderijen van Herman Berkien te zien tijden Verrassend Vredenburgkwartier

Dat Herman Berkien naast zijn uren op het podium ook geregeld plaatsnam achter een schildersezel, is niet bij iedereen bekend. Tijdens Verrassend Vredenburgkwartier organiseert DUIC in HUB Utrecht een overzichtstentoonstelling van zijn schilderijen.

De zanger is vooral bekend van zijn muzieknummers als ‘Waar is toch mijn caravan?’ en ‘Utereg, me stadsie’, maar in de loop van de jaren is hij ook aan het schilderen en tekenen geslagen. Zo liet de Utrechter zien zowel met stift als penseel om te kunnen gaan.

De portretten, stadsgezichten, stillevens en zijn eigenzinnige werken zijn te bewonderen tijdens Verrassend Vredenburg op zaterdag 4 november van 11.00 tot 17.00 uur in HUB Utrecht, Achter Clarenburg 23.

Tijdens Verrassend Vredenburg zijn er dit weekend, zowel op zaterdag als op zondag, nog tal van andere activiteiten in de binnenstad. Bekijk het programma hier.