Uitstel voor dB’s: muzikale broedplaats kan langer op huidige plek in Utrecht blijven

Muzikale broedplaats dB’s kan in ieder geval tot 1 december – en mogelijk nog langer – op de huidige plek blijven. Nu zit dB’s nog in het CAB-gebouw in Utrecht en de broedplaats moest hier eigenlijk deze maand de deuren sluiten. Dat wordt nu uitgesteld, belangrijk voor dB’s omdat de nieuwe locatie nog niet klaar is.

Er wordt hard gewerkt aan een nieuw onderkomen voor het podium en complex met oefenruimtes. Die zoektocht naar de nieuwe locatie gaat echter moeizaam. Alle ogen zijn gericht op het pand aan de Vlampijpstraat 63, maar de geplande nieuwbouw op die plek verloopt niet echt soepel. In augustus werd nog bekend dat de verhuizing mogelijk niet zou gaan slagen en er ook gezocht ging worden naar een alternatieve plek.

Wat op de achtergrond ook nog meespeelde is dat dB’s de huidige plek op 31 oktober zou moeten verlaten. Omdat de realisatie van de nieuwe locatie veel vertraging heeft zou dit betekenen dat dB’s maanden gesloten zou zijn. Oprichter Paul de Brabander heeft eerder al laten weten dat een tijdelijke sluiting funest zou zijn voor de bedrijfsvoering.

Nu is dus in ieder geval bekend geworden dat dB’s tot 1 december in het CAB-gebouw kan blijven. Mogelijk kan het complex nog langer openblijven, maar dat moet nog bekeken worden. “Daarnaast kijken we wat er qua concerten en andere evenementen mogelijk is om op korte termijn van de grond te krijgen zodat november een onvergetelijke maand wordt”, aldus dB’s.