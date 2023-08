Ultieme poging om verhuizing van dB’s in Utrecht succes te maken; maar zoektocht naar alternatief begonnen

Bijna iedereen wil dat de muzikale broedplaats dB’s in Utrecht behouden blijft, maar de onzekerheid lijkt alleen maar toe te nemen. Op dit moment wordt een ultieme poging ondernomen om de verhuizing naar de nieuwe locatie op de Vlampijpstraat tot een succes te maken. Maar ondertussen zoekt dB’s ook naar een alternatief. In september komt er een go of no go.

Het podium en complex met oefenruimtes werd in 1994 opgericht door Paul de Brabander, daarvoor was hij werkzaam bij Tivoli. De eerste locatie van dB’s zat aan de Jekerstraat, negen jaar later werd er verhuisd naar de huidige locatie in het CAB-gebouwd. In die jaren is dB’s uitgegroeid tot een belangrijke waarde voor de lokale en regionale muziekscene. Menig band die later nationale faam zou krijgen is begonnen in de oefenruimtes in Utrecht.

Maar nu hangen er donkere wolken boven dB’s. Het is al jaren bekend dat ze op de huidige plek niet kunnen blijven, hier komt namelijk de nieuwe woonwijk Cartesius met meer dan 2800 woningen. De gemeenteraad dwong wel af dat het bestemmingsplan voor woningbouw pas werd goedgekeurd, als er voor dB’s een nieuwe locatie werd gevonden.

Er werd een nieuwe potentiële locatie gevonden, een paar honderd meter verderop aan de Vlampijpstraat 63 in het Werkspoorkwartier. Plannen werden gemaakt, maar de verhuizing werd uitgesteld. Nu dreigt er zelfs afstel. Eerder dit jaar luidde De Brabander de noodklok. Hij vreest voor het voortbestaan van dB’s.

Zowel het college van B&W als een groot deel van de gemeenteraad draagt de muzikale broedplaats een warm hart toe, maar formeel is de gemeente geen partij bij de verhuizing. Wel probeert het college via begeleiding de verhuizing tot een succes te maken.

Toen de verhuizing helemaal dreigde vast te lopen werden sleutelfiguren uit de culturele sector (Jeroen Bartelse, voorzitter van het Utrechts Muziek Overleg, Margriet van Kraats van TivoliVredenburg en Arna Notten van de Plaatsmaker) gevraagd om met een advies te komen.

Ook heeft de gemeente geholpen bij de gesprekken tussen dB’s, vastgoedbelegger PRE en bouwconsortium Cartesius. Dat advies kwam recent naar buiten met een tijdlijn en enkele scenario’s voor de toekomst. (PDF)

Waarom lukt de verhuizing maar niet?

Toen bekend werd dat dB’s een nieuwe plek nodig had werd vastgoedbelegger PRE bereid gevonden om te investeren in een nieuwe locatie. Hun oog viel eerst op het pand aan de Vlampijpstraat 75, maar dat viel na enkele maanden af. Toen kwam de locatie op nummer 63 in beeld. PRE koopt het pand en dB’s gaat akkoord met huisvesting op deze plek.

Daarna lopen de verhalen uiteen, blijkt uit het adviesverslag. Er ontstaat onenigheid tussen dB’s en PRE. “PRE en dB’s hebben een volledig verschillende beleving van de gesprekken die zijn gevoerd. Hun startpositie, belevingswereld, referentiekaders en achtergronden lopen uiteen. Allebei werken zij vanuit goede bedoelingen, maar ze lopen vast in misverstanden en wederzijds onbegrip”, is te lezen in het adviesverslag.

‘Het onderlinge vertrouwen is inmiddels laag’

Ondertussen stapelen de uitdagingen zich op, onder meer over het aantal parkeerplaatsen, stijgende bouwkosten, wie waar verantwoordelijk voor is en oplopende vertragingen. dB’s begint zich zorgen te maken of de nieuwe locatie wel op tijd klaar is, voordat de tent dicht moet in het CAB-gebouw. In juni van dit jaar luidt De Brabander de noodklok.

Een paar maanden geleden leek de bom te barsten. “Het onderlinge vertrouwen is inmiddels laag. Beide partijen willen eigenlijk niet met elkaar verder. Opvallend genoeg verwijten zij elkaar bijna dezelfde zaken”, schrijft de adviescommissie.

De ‘sleutelfiguren’ hebben in negen dagen verschillende gesprekken gevoerd, en er gloort weer enige hoop. Er zijn drie scenario’s geschetst voor de toekomst.

Welke scenario’s liggen er nu?

Scenario 1 gaat uit van het voorzetten van de ontwikkeling van Vlampijpstraat 63. In het advies is daarover te lezen: “Dit scenario biedt naar ons idee de beste uitzichten op voortzetting van dB’s op afzienbare termijn. Maar het vergt wel een ‘leap of faith’, van zowel PRE als dB’s.”

Bij scenario 2 stopt de samenwerking tussen PRE en dB’s en moet de zoektocht naar een nieuwe locatie weer helemaal over. “Het zal grote vertraging en waarschijnlijk ook aanzienlijke meerkosten met zich meebrengen; er is immers in het recente verleden al intensief en tevergeefs gezocht naar geschikte culturele locaties.”

Dan is er nog scenario 3, dB’s stopt te bestaan. “Vooropgesteld, dit scenario zou een trieste wending in dit proces zijn. Wanneer dit scenario zich toch voordoet, dan adviseren wij de gemeente (afdeling Culturele Zaken) om een partij te zoeken die vorm en invulling wil geven aan de functie van muzikale culturele broedplaats.”

Hoe nu verder?

Alle scenario’s gaan uit van aanzienlijke vertragingen. In het meest gunstige geval kan de bouw van de nieuwe locatie op 1 mei 2024 afgerond zijn. Eerder werd gecommuniceerd dat dB’s op de huidige plek in november vertrokken moet zijn. Er wordt nog onderzocht of dat gerekt kan worden. De Brabander heeft eerder al laten weten dat een tijdelijke sluiting funest is voor de bedrijfsvoering.

Hoewel het vertrouwen bij de partijen dB’s en PRE dus laag was, hebben ze toch hun voorkeur uitgesproken voor scenario 1. Er wordt op dit moment dus onderzocht of de verhuizing naar de Vlampijpstraat nog haalbaar is, en ook belangrijk; hoe veel geld er voor nodig is. De gemeente schrijft: “Er worden werkafspraken gemaakt met alle partijen, en er wordt een externe bouwcoördinator gezocht die dit proces gaat begeleiden. Deze bouwcoördinator zal in ieder geval de benodigde budgetten toetsen en valideren, en het benodigde tijdspad in kaart gaan brengen, in nauwe samenwerking met PRE en dB’s.” Als er extra geld nodig is, en de gemeente wordt daar ook om gevraagd, zal de gemeenteraad daarover moeten besluiten.

Ondertussen heeft dB’s aangegeven ook zelfstandig werk te maken van scenario 2. Want het voortbestaan van de muzikale broedplaats staat op spel. Er wordt dus ook gezocht naar een alternatieve locatie. Op dit moment moet dB’s nog steeds in november sluiten. De Brabander zegt daarover: “Dat is een enorme onzekerheid, voor ons als bedrijf, maar ook voor de twintig medewerkers, de zelfstandigen van Roots Rock Kitchen, de muzikanten en studio Moskou. We moeten dus sowieso op zoek naar een andere plek, van tijdelijke of definitieve aard.”

In september moet duidelijk worden of er een go of no go komt voor scenario 1. Dan weet Utrecht ook of dB’s gaat verhuizen naar Vlampijpstraat 63 of er werk gemaakt moet worden van een alternatieve plek.

