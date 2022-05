Unieke glazen Blaschkamodellen uit 1883 krijgen vaste plek in museum in Utrecht

De unieke wetenschappelijke collectie glazen Blaschkamodellen zijn ‘echte juweeltjes’ en verdienen een vaste plek in het nieuwe Universiteitsmuseum in Utrecht. Dat laat de instelling weten. Om alle delicate glasmodellen van zeedieren tentoon te stellen en eerst te restaureren is nog wel geld extra geld nodig, en daarom is het museum een crowdfunding gestart.

De Blaschkamodellen zijn in 1883 gemaakt door vader en zoon Leopold en Rudolf Blaschka op bestelling van Professor Hubrecht voor de Universiteit Utrecht. Hubrecht wilde de modellen gebruiken voor zijn colleges biologie.

Paul Lambers is conservator bij het Universiteitsmuseum, de instelling wordt op dit moment flink verbouwd: “In het nieuwe museum laten we deze glasmodellen als echte juweeltjes zien. Dat dat zijn ze ook waard, het zijn echt hele mooie en bijzondere objecten. Deze collectie is uniek in Nederland en alleen in Utrecht te zien. Straks kan iedereen ze bewonderen en zien hoe knap ze zijn gemaakt.”

Pareltjes van glas

Voor het restaureren en tentoonstellen van de Blaschkacollectie heeft het museum nog onvoldoende middelen. Van de 128 blaschka’s moeten er 53 nodig gerestaureerd worden. Daarom is in samenwerking met het Utrechts Universiteitsfonds, de crowdfundingsactie ‘Pareltjes van glas’ in het leven geroepen. Met deze campagne hoopt het museum de collectie te kunnen restaureren en tentoon te stellen in het nieuwe Blaschka Kabinet. Deze ruimte wordt helemaal aangepast aan de Blaschkamodellen, zodat deze pareltjes van glas mooi uitgelicht getoond kunnen worden.

Deze week is de aftrap van de crowdfundingsactie. Aleid Wolfsen, voorzitter van het Vriendenbestuur van het Universiteitsmuseum en de Oude Hortus overhandigde een cheque van 30.000 euro aan Rector Magnificus Henk Kummeling van de Universiteit Utrecht. Hiermee kan een deel van het nieuwe Blaschka Kabinet gerealiseerd worden. Met de crowdfundingsactie hoopt het museum nog 15.000 euro op te halen.

Directeur van het museum, Femke den Boer: “Deze prachtig gemaakte en zeer delicate glasmodellen werden gemaakt ter bestudering van deze bijzondere onderwaterdieren. Teer, minutieus weergegeven en beeldschoon erfgoed dat past in de universitaire onderzoekstraditie. Met de gulle gift van de Vrienden van het UMU én deze crowdfunding hopen wij dat vele bezoekers deze modellen in hun beste conditie in ons Blaschka Kabinet komen bewonderen.”

Het vernieuwde Universiteitsmuseum verwacht de deuren in de zomer van 2023 weer te kunnen openen voor publiek