Utrecht Canal Pride belooft zaterdag weer één groot feest te worden; dit is het programma

De organisatie van de Utrecht Canal Pride trekt aanstaande zaterdag weer alles uit de kast om er een groot feest van te maken. In 2020 kon het evenement vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan en een jaar later werd een afgeslankte versie met drie boten georganiseerd. Dit jaar echter kan de botenparade weer in volle glorie plaatsvinden.

Om 13.30 uur gaan de trossen los, op dat moment vertrekken de vijftig deelnemende boten een voor een vanaf de Catharijnesingel, ongeveer ter hoogte van de Martinusbrug. De gekleurde stoet vertrekt vanaf daar richting Hoog Catharijne om bij de Bemuurde Weerd de Oudegracht op te draaien. De parade eindigt bij het Ledig Erf. De laatste boot komt hier ongeveer om 18.00 uur aan.

Tijdens de edities die plaatsvonden voor 2020, het jaar waarin veel evenementen niet door konden gaan vanwege de coronamaatregelen, trok de Canal Pride tienduizenden mensen naar de Utrechtse binnenstad. Mede door het zonnige weer en de goede sfeer, was het altijd één groot feest. Zoals het er nu uitziet blijft het aanstaande zaterdag droog.

Na de botenparade is het feest nog niet voorbij. Op verschillende plekken in de stad gaan om 18.00 uur vier straatfeesten van start. Een daarvan is te vinden bij Roost aan de Singel, de andere drie zullen in de omgeving van Café Kalff plaatsvinden.

