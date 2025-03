Utrecht geeft in totaal 500.000 euro subsidie aan deze initiatieven voor diversiteit en inclusie

Twaalf organisaties die zich inzetten voor diversiteit en inclusie in Utrecht krijgen in totaal 500.000 euro aan subsidie. Het is de eerste keer dat deze subsidiepot verdeeld is. In totaal kwamen er 63 aanvragen binnen, goed voor een bedrag van 2,73 miljoen euro.

Partijen als de Bibliotheek Utrecht, Utrecht Ballroom Scene en Black Achievement Month krijgen geld. Volgens de gemeente dragen deze initiatieven bij aan een ‘stad waarin iedereen zich veilig, welkom en gelijkwaardig voelt’.

Het budget van een half miljoen is verdeeld over de initiatieven die het beste voldeden aan de criteria. Bij de beoordeling van de aanvragen werd gekeken naar de bijdrage aan ten minste een van de drie pijlers van de Utrechtse inclusienota. Het ging om gelijkwaardige deelname voor groepen in een gemarginaliseerde, ofwel een achtergestelde, positie. De tweede pijler is het versterken van sociale verbindingen en de derde de veiligheid voor inwoners in een gemarginaliseerde positie.

Daarnaast werden de initiatieven beoordeeld op hun maatschappelijke impact, de samenwerking met de gemeenschap en de verbinding met de stad. Zo ontvangt de Black Achievement Month subsidie om in oktober verschillende activiteiten te organiseren voor en door de zwarte gemeenschap, met als doel om de bijdragen van mensen van Afrikaanse afkomst in Utrecht te vieren en erkennen.

De initiatieven die subsidie ontvangen zijn: Utrecht Ballroom Scene, Colored Qollective, Black Achievement Month, Bibliotheek Utrecht i.s.m. Tori Oso, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit, Comité 30 juni/1 juli, Mensen met een Missie i.s.m. MBO Utrecht, DynamiQ Voices, Stichting 7th Gen Creatives, COC Midden-Nederland, Wild Producties, en Judith Flohr.

‘Veilige plekken’

“We zien in de stad zoveel kracht, creativiteit en inzet om Utrecht een stad van iedereen te laten zijn”, zegt wethouder Linda Voortman (Diversiteit & Inclusie). “Met deze subsidie maken we ruimte voor initiatieven die zorgen voor meer zichtbaarheid, bewustwording en gelijke kansen.”

“Of het nu gaat om het vergroten van de kennis en bewustwording van de doorwerking van het slavernij- en koloniaal verleden of het creëren van veilige plekken voor lhbtiq+ personen—deze regeling ondersteunt initiatieven die echt iets betekenen voor Utrechters.”

De volgende aanvraagronde opent op 1 juli 2025. In deze ronde is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor initiatieven die gedurende twee jaar bijdragen aan de doelstellingen van de inclusienota.