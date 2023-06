Utrecht heeft 901 jaar stadsrechten: originele document vandaag te zien in Het Utrechts Archief

De stad Utrecht is vrijdag jarig. Op 2 juni 1122 ontving Utrecht stadsrechten van keizer Hendrik V, vandaag 901 jaar geleden. De viering mag dan iets minder groots zijn dan vorig jaar, tijdens 900 jaar Utrecht, toch wordt er stilgestaan bij Utrechts verjaardag. Speciaal voor de viering van 901 jaar stadsrechten, is het originele document vrijdag te zien in de Expo van Het Utrechts Archief.

De perkamenten oorkonde met stadsrechten wordt normaal gesproken streng beveiligd bewaakt in de donkere, klimaatgereguleerde depots van Het Utrechts Archief. Maar één keer per jaar komt daar verandering in. Vanwege de viering van 901 jaar stadsrechten zijn de originelen vrijdag te zien bij het Utrechts Archief.

Tussen 10.30 uur en 13.00 uur is er elk half uur een gratis rondleiding. Bezoekers maken een reis naar het jaar 1122 en kunnen leren hoe Utrecht de stadsrechten verdiende, wat keizer Hendrik V en de Utrechtse bisschop Godebald er precies mee te maken hadden en welke reis het document in de afgelopen 901 jaar aflegde.