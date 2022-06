Foto’s: Duizenden mensen vieren start Utrecht 900 Jaar met als hoogtepunt optreden Kensington

Duizenden mensen hebben donderdag de start van Utrecht 900 Jaar gevierd met aan het einde van de dag als hoogtepunt het optreden van Kensington en stadsbeiaardier Malgosia Fiebig vanaf de Domtoren. Op verschillende pleinen in de stad was het concert te volgen. Gedurende de dag waren er meer activiteiten, zoals taart eten in de Zadelstraat en optredens van Duimalot.

Utrecht kreeg gisteren precies 900 jaar geleden stadsrechten en dat wordt de komende maanden gevierd. Er is zo’n twee miljoen euro aan subsidies verstrekt voor tal van evenementen. Donderdag was de aftrap en tot aan Sint Maarten in november gaat het feest door.

Taart eten op de Zadelstraat

Om 16.00 uur verzamelden zich in de Zadelstraat honderden jarigen om samen met de burgemeester en wethouders hun verjaardag te vieren.

Rapper Duimalot tourde door verschillende wijken in de stad

Hij heeft een lied uitgebracht ter ere van de verjaardag van Utrecht met de titel Freedom City. Na Overvecht en Vleuten – De Meern wachtten tientallen kinderen hem op in Hoograven.