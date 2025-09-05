Utrecht krijgt er een rijksmonument bij: cultureel centrum De Musketon

Het culturele centrum De Musketon is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voorgedragen als rijksmonument. De RCE wil het culturele centrum uit Lunetten als ‘jong’ bouwwerk uit de periode 1965-1990 als ‘volwaardig erfgoed’ beschouwen. De Musketon is in 1984 geopend en is samen met veertien andere gebouwen in Nederland voorgedragen als rijksmonument.
Het buurtcentrum in Lunetten, ontworpen door architect Peter Strijker, is een van de eerste gebouwen die als rijksmonument is voorgedragen uit de Post 65-periode (1965-1990).
Het opvallende pand aan de Hondsrug is samen met veertien andere gebouwen gekozen uit een lijst van bijna 1.500 locaties die is samengesteld door erfgoedverenigingen, gemeenten, burgers en deskundigen.
‘Nu beschermen is noodzakelijk’
Susan Lammers, algemeen directeur van de RCE, legt uit dat alle vijftien gebouwen uniek zijn in hun soort en wat het belang is van hun nieuw verkregen status: “Nu beschermen is noodzakelijk, de waardering komt vaak pas later.”
Met de status als rijksmonument krijgt De Musketon maximale bescherming en wordt ze behouden voor toekomstige generaties.
Sociaal cultureel hart
In het aanwijzingsprogramma valt te lezen dat De Musketon onder andere is geselecteerd, omdat het (nog altijd) dient als het ‘sociaal cultureel hart’ in de wijk Lunetten, en het gebouw brak met de ‘ontwerpprincipes van de wederopbouwwijken’. De stroming het structuralisme, wat zich kenmerkt door de geometrische structuren, staat centraal in het gebouw.
De eerste beheerder van De Musketon, Rob Beijer, omschreef het culturele centrum in het verleden als ‘het neusje van de zalm op het gebied van welzijnscentra’.
Architect Peter Strijker legde uit dat het vertrekpunt van zijn ontwerp is gebaseerd op een dorpshuis. “Een gebouw dat een kleinschalig dorpje vormde in de nog kale vlakte. […] Een speels groeiend weefsel, van binnen en van buiten”, aldus Strijker.
Als de juridische procedure is afgerond, heeft De Musketon officieel de status van rijksmonument. Het RCE zal volgend jaar meer gebouwen uit de Post 65-periode benoemen als rijksmonument.
8 ReactiesReageren
Helemaal terecht!
Apart dat men nu al weet dat de waardering later komt want normaliter kan niemand in een glazen bol naar de toekomst kijken.
Mooi aandenken om nooit te vergeten hoe het niet moet!
Dat we ooit dit soort foeilelijke truttigheid hebben gebouwd.
Als er na het uitsterven van de menselijke soort nog weer eens opnieuw een vergelijkbaar intellgente soort op aarde komt is het belangrijk dat er ruïnes van bouwwerken uit alle perioden bewaard zijn gebleven. Ik zou graag weten wat de conclusies van de archeologen dan zouden zijn, maar dat is mij als sterfelijk mens helaas niet gegeven.
@herman Rare reactie, als er iets is wat dit gebouw niet is, is dat truttigheid.
Jaren-dertig-huizen nabouwen, dat is pas truttig.
@Kurdy, ben het deel smet je eens, nu huizen in de jaren 30 stijl bouwen is inderdaad truttig.
Maar wat we in de jaren 70 en 80 hier en daar hebben gebouwd is voor mij de ultieme truttigheid en dit complex is daar een mooi voorbeeld van..
@Kurdy Rare reactie, het is oerlelijk en past totaal niet in de stijl dat bij Utrecht hoort. Nieuwbouw kan prachtig, zonder dat het een 1op1 kopie is van vroeger.
Herman: toevallig opgegroeid in die tijd? Ik ben nameljk zelf allergisch voor die witte jaren ’80 steentjes. En beige-achtige vloerbedekking