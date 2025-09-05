Utrecht krijgt er een rijksmonument bij: cultureel centrum De Musketon

Het culturele centrum De Musketon is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voorgedragen als rijksmonument. De RCE wil het culturele centrum uit Lunetten als ‘jong’ bouwwerk uit de periode 1965-1990 als ‘volwaardig erfgoed’ beschouwen. De Musketon is in 1984 geopend en is samen met veertien andere gebouwen in Nederland voorgedragen als rijksmonument.

Het buurtcentrum in Lunetten, ontworpen door architect Peter Strijker, is een van de eerste gebouwen die als rijksmonument is voorgedragen uit de Post 65-periode (1965-1990).

Het opvallende pand aan de Hondsrug is samen met veertien andere gebouwen gekozen uit een lijst van bijna 1.500 locaties die is samengesteld door erfgoedverenigingen, gemeenten, burgers en deskundigen.

‘Nu beschermen is noodzakelijk’

Susan Lammers, algemeen directeur van de RCE, legt uit dat alle vijftien gebouwen uniek zijn in hun soort en wat het belang is van hun nieuw verkregen status: “Nu beschermen is noodzakelijk, de waardering komt vaak pas later.”

Met de status als rijksmonument krijgt De Musketon maximale bescherming en wordt ze behouden voor toekomstige generaties.

Sociaal cultureel hart

In het aanwijzingsprogramma valt te lezen dat De Musketon onder andere is geselecteerd, omdat het (nog altijd) dient als het ‘sociaal cultureel hart’ in de wijk Lunetten, en het gebouw brak met de ‘ontwerpprincipes van de wederopbouwwijken’. De stroming het structuralisme, wat zich kenmerkt door de geometrische structuren, staat centraal in het gebouw.

De eerste beheerder van De Musketon, Rob Beijer, omschreef het culturele centrum in het verleden als ‘het neusje van de zalm op het gebied van welzijnscentra’.

Architect Peter Strijker legde uit dat het vertrekpunt van zijn ontwerp is gebaseerd op een dorpshuis. “Een gebouw dat een kleinschalig dorpje vormde in de nog kale vlakte. […] Een speels groeiend weefsel, van binnen en van buiten”, aldus Strijker.

Als de juridische procedure is afgerond, heeft De Musketon officieel de status van rijksmonument. Het RCE zal volgend jaar meer gebouwen uit de Post 65-periode benoemen als rijksmonument.