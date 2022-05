Utrecht krijgt kunstwerken die alleen vanaf de Domtoren ‘goed’ te zien zijn

Op vier plekken in Utrecht moeten kunstwerken komen die alleen vanaf de Domtoren ‘goed’ te zien zijn. De kunstenaar speelt zo met perspectief, hoogte en diepte. Op straatniveau zien voorbijgangers als ze naar het kunstwerk kijken abstracte vormen of lijnen, maar kijkend vanaf de Domtoren moet alles op de juiste plek vallen.



De Domtoren staat al geruime tijd in de steigers, en ook de komende jaren blijft de trotst van de stad nog verscholen. In het kader van de restauratie is een kunstopdracht gestart. Beeldend kunstenaar Krijn de Koning heeft een ontwerp gemaakt van vier afzonderlijke werken op vier verschillende plekken in de stad.

De kunstenaar speelt met vormen, met hoogte en diepte. Zijn werk is eigenlijk een soort raadsel. Loop je door de stad dan zie je in de Zadelstraat, op Janskerkhof, in Park Lepelenburg en op het dak van parkeergarage Springhaver een lijnenspel dat onlogisch lijkt. Sta je op de Domtoren dan vallen alle lijnen op zijn plek en zie je figuren die met de Domtoren te maken hebben, zo is te lezen in een wijkbericht van de gemeente Utrecht.

Park Lepelenburg

In Park Lepelenburg komt een tekening in het gras, opgebouwd uit betonnen trottoirbanden. Daarnaast komt er een abstract kleurig beeld, als een lijntekening in de lucht. Vanaf de Dom vloeien de platte lijntekening en het 3D-object samen tot een geheel. Op de andere locaties gaat het om lijntekeningen die geschilderd worden.

De planning is dat de kunstwerken begin juli gereed zijn. De kunstwerken blijven tot eind 2024, of tenminste zolang de restauratie van de Domtoren duurt. De vergunningsprocedure van het kunstwerk loopt op dit moment nog.