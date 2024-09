Utrecht volgens Hidde van Greuningen van het International Literature Festival Utrecht

Binnenkort is het weer tijd voor het grootste literatuurfestival van Nederland: het International Literature Festival Utrecht (ILFU). Verspreid over verschillende locaties, zoals TivoliVredenburg, de Bibliotheek Neude, maar ook Vogelfrei, bezoeken ongeveer 200 (internationale) schrijvers en ruim 20.000 liefhebbers het festival. Van 21 september tot en met 5 oktober staat onder meer de Nacht van de Poëzie op het programma, maar ook het NK Poetry Slam. Programmamaker Hidde van Greuningen organiseert iets waar iedereen nu al aan mee kan doen: de Ikjesmarathon.

Wat is de Ikjesmarathon?

“Eigenlijk is het heel simpel: iedereen kan nu al een ‘Ikje’ insturen. Een Ikje is een anekdote van maximaal 120 woorden, ook wel bekend van de populaire rubriek in NRC. Het zijn vaak herkenbare, ontroerende, verbazingwekkende of grappige verhaaltjes met een twist over wat iemand heeft meegemaakt, gewoon op straat of in de trein.”

Waar zijn die verhaaltjes straks allemaal te lezen?

“Alle Ikjes komen online te staan. Een deel verschijnt daadwerkelijk in NRC, in de speciale Ikjes-scheurkalender en op bierviltjes in TivoliVredenburg. Ook zullen er veel op een grote wand op Utrecht Centraal te lezen zijn. Daar komt ook een verhalenmachine te staan. Met een druk op de knop komt er een bonnetje uit rollen met een van de ingezonden Ikjes erop. We organiseren de komende tijd ook schrijfworkshops, samen met Welkom in Utrecht en De Voorkamer. Verder leest tijdens het openingsweekend een deel van de schrijvers hun anekdote voor. Ze komen dus op allerlei manieren bij mensen terecht, zodat iedereen kan meegenieten.”

Waar kijk je nog meer naar uit?

“Ik ga sowieso kijken bij Exploring Stories. Tijdens die twee dagen zijn er ruim veertig auteurs die thema’s bespreken als armoede en natuur. Ik ben ook heel benieuwd naar de Belle van Zuylenlezing van Nobelprijswinnaar Svetlana Alexijevitsj. Zij krijgt de Belle van Zuylenring uitgereikt van onze burgemeester. Dat is een internationale prijs voor het werk van een schrijver met grote maatschappelijke betrokkenheid.”

Voor wie is het ILFU bedoeld?

“Voor boek- en literatuurliefhebbers natuurlijk, maar ook als je niet vaak een boek leest, heeft ILFU je genoeg te bieden. Het kan je juist inspireren om weer een boek op te pakken. Vaak ken ik bij de Nacht van de Poëzie de dichters niet, maar raak ik zo ontroerd dat ik het daarna wel ga lezen. Het gaat heel erg om de kracht van fictie en verhalen. Daar kom je ook mee in aanraking als je een serie kijkt. Zo is het boek van de Britse auteur en scenarist David Nicholls, een van de ILFU-gasten, verfilmd tot de populaire Netflix-serie: One Day. Verschillende boekverfilmingen zijn onderdeel van het festival. En dan is er nog YALFU. Dat is het Young Adult evenement, voor de jongere lezersgeneratie.”

Wat is jouw lievelingsplek in Utrecht?

“Dat is het Zocherpark, vooral het gedeelte bij het Geertebolwerk. Op het straatnaambordje daar staat ‘een militair bolwerk heeft hier nooit gelegen’. Dat vind ik heel grappig. Op de muur daar staat een mooi gedicht van Hanneke van Eijken over verzetsheld Truus van Lier. Het is een fijne plek om even te vertragen, stil te staan en te lezen.”

Wat mist Utrecht?

“In de nieuwe subsidieperiode komt de beeldende kunst en talentontwikkeling er in Utrecht heel bekaaid vanaf. Het is nu al niet veel en zal hierdoor een stuk minder worden. Dat vind ik echt zonde. Het Huis Utrecht moet er zelfs mee stoppen.”

Wat is jouw lievelingswinkel in Utrecht?

“Dat is Puha op de Voorstraat. Daar kan je onder andere kleding, kaarten en illustraties van Utrechtse makers kopen.”

Hoe ziet jouw favoriete weekend eruit in Utrecht?

“Dat bestaat uit uitslapen en de krant lezen. Daarna een focaccia scoren bij Life’s a Peach. In mijn favoriete weekend staat de wind zo dat je de Douwe Egbertsfabriek ruikt. ’s Middags breng ik graag een bezoekje aan Museum Catharijneconvent. En ’s avonds dansen bij Cruise Control, een queerfeest in ACU.



Utrecht is…

“…very demure, very mindful.”

Wist je dat… Utrecht in 2017 door UNESCO is benoemd tot ‘City of Literature’. Daarmee was Utrecht de eerste stad in Nederland met deze prestigieuze titel. De Unesco ‘Cities of Literature’ zijn steden met niet alleen een lange en indrukwekkende literatuurgeschiedenis, maar waar het literaire leven ook vandaag de dag bruist. Dat is te danken aan een groot scala aan boekhandels, bibliotheken, scholen, universitaire opleidingen en uitgeverijen.