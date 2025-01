Utrechters moeten makkelijker toegang krijgen tot cultuur

In Utrecht bruist het van de creatieve energie. Met nieuwe initiatieven en extra investeringen wil de gemeente cultuur toegankelijker maken voor iedereen. Die plannen staan in het Uitvoeringsprogramma Cultuurparticipatie 2024-2028.

“Met deze plannen zorgen we ervoor dat cultuur echt voor iedereen is”, zegt wethouder Eva Oosters. “Of het nu gaat om jongeren die een podium krijgen, kinderen die hun creativiteit ontdekken op school of buurtbewoners die samen kunst maken.”

Kansarme wijken

Zo ontvangt het cultuureducatieprogramma Creatief Vermogen Utrecht opnieuw landelijke subsidie, waardoor scholen en culturele instellingen kunnen blijven samenwerken aan toegankelijk cultuuronderwijs. Inmiddels werkt 40 procent van de Utrechtse scholen samen met een culturele instelling. Extra aandacht gaat daarbij uit naar scholen in kansarme wijken en het vmbo, zodat alle kinderen toegang krijgen tot cultuur.

Daarnaast starten in 2025 en 2026 zes cultuurcoaches in verschillende Utrechtse wijken. Zij richten zich op kinderen en jongeren voor wie cultuur niet vanzelfsprekend is. De eerste groep cultuurcoaches is al actief in Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern, West, Overvecht en Hoograven.

Jongerencultuurhuizen

Utrecht investeert bovendien in jongerencultuurhuizen, waar jongeren hun creatieve talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. In Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern zijn dit tot nu toe BOKS, Cultuur19 en De Vrijstaat. Deze plekken bieden ruimte voor theater, muziek, dans en beeldende kunst.

Ook ging de Impuls Jongerencultuur in 2024 van start, waarmee diverse initiatieven werden gerealiseerd. Zo organiseerde De Helling een 16+ clubnacht, lanceerde Vechtclub XL het Springplankprogramma, bood Stichting VUUUR het leertraject Hip Hop Mindstate aan, en zette het Nederlands Kamerkoor het project YARA op.

Domplein 4-5

Sinds oktober 2024 beheert en de exploiteert de gemeente ook het gebouw aan het Domplein 4-5, na het faillissement van vorige hoofdhuurder DOMUS. Op deze manier blijft het aanbod van muziekeducatie en Theaterschool Utrecht hier beschikbaar.

Ook gaan op korte termijn Vocal Statements en Possibilize hier kantoor houden en keert Festival Oude Muziek terug naar deze locatie tijdens het festival. Daarnaast worden ruimtes incidenteel verhuurd aan amateur- en professionele (muziek)gezelschappen. De gemeente komt binnenkort met meer informatie over de nieuwe invulling van Domplein 4-5.