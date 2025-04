Bij studentenvereniging Biton is iedereen welkom: ‘Het klikte meteen’

In de rubriek Utrechts Verenigingsleven maken we kennis met een van de vele verenigingen uit de stad. Utrecht heeft verenigingen in allerlei soorten en maten, de hoogste tijd om die eens te leren kennen.

Een studentenvereniging zonder ontgroening, hiërarchie en verplichtingen. Dat is B.I.T.O.N., ofwel Biton. Wel zijn er net als bij andere studentenverenigingen vaste borrelavonden, feesten en allerlei andere activiteiten. Daarvoor kunnen de leden terecht aan de bar, in de tuin of de kelder van het pand op het Lucasbolwerk, inclusief kippen en vissen.

Voor voorzitter Joris van Kraaij was Biton de vierde Utrechtse studentenvereniging waar hij lid van werd. Hij vond het bij de andere drie best gezellig, maar hij vond daar niet de aansluiting waar hij naar op zoek was. Tot hij een paar keer met een vriendin meeging naar Biton als introducé. Toen was het raak, vertelt hij aan de bar in de kleurrijke feestzaal. “Het klikte meteen.”

Biton pakt het namelijk anders aan dan een gemiddelde studentenvereniging. “We hebben geen ontgroening en geen hiërarchische structuur”, legt Joris uit. “En we laten iedereen toe. Daardoor zie je hier veel verschillende mensen. We hebben bijvoorbeeld veel leden die goth zijn en we hebben een grote LHBTI-community. We zijn er voor iedereen, want dat hoort bij de spirit van onze vereniging. Ik vind het hier een veilige plek. Iedereen is zichzelf en vind steun bij elkaar.”

Toch zijn er tussen Biton en andere studentenverenigingen wel een aantal vergelijkingen te vinden. Zo zijn ook hier gewoon vaste borrelavonden: op maandag, donderdag en zaterdag. Verder zijn er commissies en disputen, alhoewel het bij Biton wel anders werkt. “Ook bij de disputen is iedereen welkom. In tegenstelling tot bij andere verenigingen, is er bij ons geen selectie. En om je bij een commissie aan te sluiten, wordt er geloot. Zo houden we het eerlijk.”

Vijver in de kelder

Vanaf de feestzaal kan je via de trap de ruime tuin in lopen. Daar zijn onder meer statafels te vinden, houten bankjes, een groot houten kunstwerk van dobbelstenen en een kippenhok. Ooit scharrelden er drie kippen gezellig door de tuin: Kip, En en Tok. Die laatste is pas overleden en zo bleven Kip en En met z’n tweetjes over. Ze willen binnenkort wel graag weer een derde kip erbij, zegt Teun.

Het zijn niet de enige dieren in het pand, want in de kelder zijn ook een paar visjes te vinden. Die zwemmen rond in de vijver die daar te vinden is. De grote kelder is een plek om te chillen, legt Joris uit. “Bijvoorbeeld voor wie even overprikkeld is.” Tegen de wanden aan zijn dan ook ruime banken aan gebouwd. De muren zijn sprookjesachtig beschilderd met allerlei kleurrijke muurschilderingen.

In het midden staat de rechthoekige de vijver. Daarin bevinden zich de visjes, samen met allerlei waterplantjes en een zuurstofpompje. Ook staat er een groot, Grieks beeld van een naakte vrouw. “Het verhaal doet de ronde dat ze, we noemen haar Olijfje, ooit uit een tuincentrum is gestolen,” zegt Joris lachend, “maar ik betwijfel of het echt zo is gegaan.”

Iedereen gelijk

Bij Biton zijn overigens ook geen jaarclubs. De leden hoeven niet zo’n groep met mannen of vrouwen uit hetzelfde jaar te vormen. Het maakt bij Biton niet uit of je eerstejaars of ouderejaars bent, want iedereen trekt met elkaar op. Hoewel er geen ontgroening is, is er wel een uitgebreide introductietijd. Dan is er genoeg tijd om iedereen te leren kennen.

Tijdens de introductie bij Biton begint iedereen op gelijke voet, legt Joris uit, in tegenstelling tot bij een ontgroening. Hij noemt een ontgroening niet beter of slechter, maar anders. “Als iedereen gelijk is, leer je mensen op een hele andere manier kennen. Ik voelde de aansluiting waar ik naar op zoek was. Ik bevind me onder mijn soort mensen: met dezelfde hobby’s en interesses. Dat was voor mij vanaf dag één duidelijk.”

Van 400 naar 300 leden

De zogenoemde Bitonezen mogen zelf weten of en hoe ze actief zijn binnen de vereniging. De enige twee verplichtingen zijn de introductie en het betalen van de contributie. Op dit moment zijn er 300 zogenoemde leden, van wie zo’n 150 actief zijn. Zij zitten bijvoorbeeld bij een van de commissies. Ter vergelijking: Veritas heeft bijna 1900 leden en U.V.S.V. (de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging) ruim 1500. Zij horen dan ook bij de grootste studentenverenigingen van de stad.

Wat het Biton-bestuur betreft, mag het ledenaantal zeker omhoog. Voor de coronaperiode waren er nog ruim 400 leden. “Daar merken we nu het effect van”, zegt Joris. “Er zijn nu te weinig mensen om alle initiatieven te bemannen. Denk aan de UIT-week, vrijwilligers voor achter de bar en alles wat een vereniging draaiende houdt. Vroeger lukte dat beter.” Desondanks gaat het goed met Biton. “Iedereen heeft het naar zijn zin. Er wordt nog steeds druk gefeest en geborreld.”