Utrechts Vocaal Ensemble viert 75-jarig bestaan met ‘Sint Maartens Cantate’

Het is zo’n 75 jaar geleden dat het Utrechts Vocaal Ensemble het licht zag. Het kamerkoor kende ups en downs, zelfs een kleine onderbreking, maar staat anno 2022 nog steeds op het podium. Op 12 november brengen ze de Sint Maartens Cantate ten gehore, geschreven door hun eigen dirigent.

Het Utrechts Vocaal Ensemble is een koor dat bestaat uit amateurmusici. Het koor werd in 1945 opgericht door de KAJ, de Katholieke Arbeidersjeugd. De ‘kajotters’ vormden een georganiseerde beweging voor de werkende arbeidersjeugd tussen 16 en 23 jaar.

Het koor kreeg enkele jaren later de naam Utrechts Jongerenkoor. Pas in 1970 werd het koor tot Utrechts Vocaal Ensemble omgedoopt. “Na 1970 ging het een tijd heel goed met het koor”, vertelt Herman Verschuren. Hij zingt zelf inmiddels twaalf jaar bij het Utrechts Vocaal Ensemble.

Spanningen

“Het koor specialiseerde zich in oude muziek; stukken uit de middeleeuwen en de renaissance. Dat werd in die tijd nog niet door heel veel koren gedaan en dus werd het Utrechts Vocaal Ensemble regelmatig uitgenodigd om stukken te komen voordragen. Maar aan de eind van de jaren ’70 ontstonden er spanningen tussen de koorleden. Mensen zouden verschillende opvattingen over de ambities van het koor hebben gehad, maar de realiteit pakte vaak toch anders uit. Daarbij kregen meerdere koorleden kinderen, waardoor een uitstroom van jongere koorleden ontstond. Vervolgens nam ook gerespecteerd dirigent Louis Coenen afscheid van het koor.”

75 jaar

Het koor viel uiteen. Een aantal (oud-)koorleden stond echter op en organiseerde een doorstart. Er kwam een nieuwe dirigent en het Utrechts Vocaal Ensemble kwam terug tot leven. Het koor kwam zelfs opnieuw tot bloei, de laatste tien jaar waren zelfs ‘zeer succesvol’.

Dat zou mede te danken zijn aan dirigent Jeroen Spitteler. “Spitteler is puur enthousiasme. Een methodische dirigent, die het koor stappen verder heeft gebracht. Muzikale kwaliteit hebben als koor, dat is één ding. Maar het koor zover brengen dat het publiek de handen stuk klapt, dat is een volgende stap.” Het ensemble viert de 75ste verjaardag met een van de stukken die Spitteler zelf heeft gecomponeerd: een Sint Maartenscantate.

Generale

“Spitteler is een dirigent die de laatste jaren een passie voor componeren heeft ontwikkeld. Helaas is dat ook meteen de reden dat we hem als dirigent kwijtraken”, gaat Verschuren verder. “Je hebt geen tijd meer om te dirigeren als je bezig bent met muziek schrijven.” Spitteler was zo enthousiast om een stuk voor het Utrechts Vocaal Ensemble te schrijven. Verschuren: “Het klinkt geweldig. We hebben de eerste generale repetitie met het orkest en de solisten nu gehad. Het moet een mooi moment zijn, als je wat je achter je bureau hebt bedacht samen hoort komen.”

De Sint Maartenscantate gaat over het leven van Sint Maarten. “Ik vind het zelf een mooie mix. Er zijn delen in het Latijn, teksten in het Nederlands van dakloze mensen uit Utrecht, uit hun schrijfworkshop Klinker, een stuk in het Nieuw-Grieks, en in een op een Ierse ballade lijkend Engelstalig lied wordt het leven van Sint Maarten van voor tot achteren omschreven.”

De Sint Maartenscantate wordt samen met de spectaculaire Saint Nicholas Cantata van Benjamin Britten ten gehore gebracht op zaterdag 12 november, in de Nicolaikerk in Utrecht, om 20.00 uur. Ook is er een jubileumboekje gemaakt ter gelegenheid van de 75 jaar die het Utrechts Vocaal Ensemble bestaat. Zie www.utrechtsvocaalensemble.nl.

