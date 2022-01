Utrechtse culturele instellingen openen deuren uit protest tegen maatregelen: ‘Het is nu klaar’

Verschillende culturele instellingen in Utrecht openden woensdag de deuren uit protest tegen de coronamaatregelen. De gemeente had vooraf aangegeven begrip te hebben voor de actie, maar ook op te treden. En dat is inmiddels ook bij een aantal plekken gebeurd.

Museum Speelklok opende woensdagochtend om 10.00 uur de deuren als ‘Museum Gym’. Bezoekers konden hun spierballen trainen door aan een orgel te draaien. Volgens directeur Marian van Dijk is niet uit te leggen waarom andere sectoren wel weer mensen mogen ontvangen maar musea niet.

“We willen hiermee een signaal afgeven dat we weer veilig open kunnen. We houden ons ten slotte aan alle maatregelen zoals het vragen naar een QR-code en het dragen van een mondkapje. Het is nu klaar.”

Het museum aan de Steenweg kreeg rond 12.00 uur bezoek van handhavers van de gemeente Utrecht. Zij zouden gezegd hebben dat Speelklok om 13.00 uur de deuren weer moest sluiten. Om de actie nog iets langer door te zetten heeft het museum weliswaar de deuren dichtgedaan, maar zijn ze met een orgel de straat opgegaan.

Centraal Museum

Het Centraal Museum opende een uur later. In de expositieruimte van De botanische revolutie werden mensen vanaf 11.00 uur binnengelaten. “In zekere zin doen wij niet mee aan de actie”, zegt artistiek directeur Bart Rutten met een knipoog. Het museum had de ruimte namelijk geopend onder de noemer ‘winkel’ en winkels mochten sinds zaterdag de deuren weer openen.

“We willen laten zien dat wij weer veilig open kunnen. Er komen hier geen massa’s mensen en we houden ons aan de regels. Vandaag is een troost voor onze bezoekers en daarnaast kost een bezoek nu niks”, aldus Rutten. Ook het Centraal Museum is inmiddels gesloten nadat handhavers langskwamen.

Villa Concordia

Villa Concordia aan de Concordiastraat was woensdag omgetoverd tot massagesalon. Om 13.00 uur gingen de deuren open en terwijl de mensen aan het wachten waren op hun beurt konden zij kijken naar een voorstelling van Theatergroep Aluin.

Bij het Rietveld Schröderhuis, dat om 14.00 uur opende, werd geschaakt. De Utrechtse schaakgrootmeester Hugo ten Hertog nam het op tegen bezoekers, waaronder de 11-jarige Max de Kleijn. “Zijn vader is ook schaker en zag dat dit ging gebeuren. Het leek Max wel leuk om het op te nemen tegen een grootmeester. Tenslotte kunnen we nu vanwege corona niet veel andere dingen doen”, vertel de moeder van Max.

Het Huis Utrecht organiseert tot slot om 15.30 uur een zogenoemde yoga-movement-sessie. “Ondertussen vinden er korte performances plaats: luister naar de elektronische muziek van Gagi Petrovic en singer songwriter Levi Manner. Lisa Chudalla brengt circus met onder andere haar Cyr wheel”, is te lezen in een aankondiging van Het Huis Utrecht.