Utrechtse gebouwen kleuren rood om aandacht te vragen voor evenementenbranche

Om aandacht te vragen voor de evenementensector, die de afgelopen maanden zwaar heeft geleden onder de coronacrisis, lichtten verschillende Utrechtse gebouwen gisteravond rood op. Onder meer TivoliVredenburg en de Domtoren deden mee aan deze internationale ‘Red Alert’-actie en waren tussen 09.00 en 23.55 uur roodgekleurd.

De actie is gestart in Engeland door Plasa.org, een internationaal bedrijf in de evenementen- en entertainmentindustrie. Al snel lieten veel verschillende landen weten mee te doen. In Nederland nam de VTTE (Vereniging van Technisch Toeleveranciers Evenementen) het voortouw, omdat het volgens hen ‘vijf voor twaalf is’ voor de sector en er nu een krachtig signaal afgegeven moet worden.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Noodsteun

Het doel van ‘Red Alert’ is om aan te geven dat noodsteun van levensbelang is voor bedrijven en professionals in de evenementenbranche. Die staat namelijk al sinds maart bijna volledig stil. De VTTE laat in een persbericht weten dat er sindsdien bij hun leden een omzetdaling is van meer dan 85 procent. En de 100.000 medewerkers werkzaam in de sector, zoeken momenteel bijna allemaal hun heil ergens anders.

Vooral de politiek moet nu ingrijpen, volgens de VTTE. Steunpakketen voor deze sector zoals de TOZO zouden verlengd moeten worden, om de evenementenindustrie te redden.

Wereldwijd deden er honderden (overheids)gebouwen mee aan de actie. Zo kleeurdewn ook door heel Nederland verschillende theaters, concert- en popzalen, maar ook gemeentehuizen en provinciehuizen gisteravond rood. In Utrecht werden onder meer het Pietas-gebouw, de Domtoren en TivoliVredenburg met rode schijnwerpers belicht.