Utrechtse lichtfestival I light U keert terug naar stationsgebied

Het lichtfestival I light U keer komend jaar van 10 januari tot 2 februari terug naar het stationsgebied. Deze keer staat het thema Alive centraal. Het is de vierde keer dat het festival wordt georganiseerd.

Waar er de vorige editie nog negen kunstwerken waren te bewonderen, zijn dit er de komende editie al veertien. Het gaat dan om bestaande kunst en kunstwerken die speciaal voor I light U zijn ontworpen.

Verbinding en inspiratie

Met het thema Alive wil het lichtfestival aandacht schenken aan de toenemende druk van oorlog, klimaatverandering en afnemende democratie schrijft de organisatie. “Met ‘Alive’ onderzoeken we hoe we ons tot deze dreigende krachten verhouden. Kunnen we ons verzetten? Hoe kunnen we samen iets positiefs creëren”, vertelt Bastiaan Schoof, curator van I light U.

“Deze editie draait om verbinding, inspiratie en het vieren van wat het leven de moeite waard maakt”, vertelt de curator verder.

Diverse groep kunstenaars

De kunstenaars die dit jaar meedoen aan het festival, bestaan onder meer uit studenten van HKU en een groep jonge kinderen uit het asielzoekerscentrum. De helft van de kunstenaars is ook vrouw, schrijft het festival.

Ook aan duurzaamheid is gedacht: bedrijven en andere organisaties die in het stationsgebied zitten, doen zelf hun onnodige verlichting uit zodat de kunstwerken juist aan kunnen.

De lichtkunstwerken van I light U zijn iedere dag te bewonderen van vijf uur ‘s middags tot elf uur ‘s avonds. Het gaat dan om dezelfde route als vorig jaar: van het Stationsplein, via het Smakkelaarsveld en de Sijpesteijntunnel, tot het Jaarbeursplein en de Moreelsebrug.