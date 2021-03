Utrechtse metalbands slaan handen ineen en maken album voor dB’s

Verschillende Utrechtse metalbands hebben de krachten gebundeld en samen een verzamelalbum gemaakt. De opbrengst van de verkoop gaat volledig naar dB’s.

De muzikale broedplaats dB’s heeft afgelopen tijd een aantal tegenslagen te verduren gehad. Zo was er begin dit jaar een grote brand in het monumentale CAB-gebouw, de plek waar ook dB’s een ruimte heeft.

Daarnaast waren de studio’s lange tijd gesloten vanwege het coronavirus en liggen er plannen om het gebied rondom het CAB-gebouw opnieuw in te richten, waardoor er mogelijk in de toekomst geen ruimte meer is voor dB’s.

Album

Dit waren de redenen voor 17 Utrechtse metalbands om dB’s een hart onder te riem te steken. Ze hebben een verzamelalbum ‘Plagued – Decibels for dB’s’ gemaakt. De bands hebben dB’s allemaal als thuisbasis.

“Deze locatie is een belangrijke sociale en culturele ontmoetingsplaats in het hart van onze stad. We zijn het aan onszelf en aan dB’s verschuldigd om hen op elke mogelijke manier te ondersteunen”, zegt Sidney Simon, boeker, festivalorganisator en een van de initiatiefnemers.

Het album verschijnt in een exclusieve oplage van 500 exemplaren. Op de cd staan onder andere live-opvoeringen of niet eerder uitgebrachte nummers. Het album kost minimaal 10 euro, maar geïnteresseerden mogen ook meer betalen. De volledige opbrengst gaat naar dB’s.

Hier is Plagued – Decibels for dB’s te koop.