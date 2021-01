Zeer grote brand in monumentaal CAB-gebouw in Utrecht

In het CAB-gebouw aan CAB-Rondom in Utrecht is een zeer grote brand uitgebroken. Meerdere eenheden van de brandweer moesten uitrukken.

In het CAB-gebouw aan CAB-Rondom zitten onder meer de oefenruimte en concertzaal dB’s, Filmcafé en brouwerij Oproer.

Er zijn van buitenaf geen vlammen te zien, wel komt er zwarte rook op verschillende plekken uit het gebouw. Onduidelijk is nog waar en hoe de brand zou zijn ontstaan. Rond het hele gebouw hebben zich meerdere ladderwagens van de brandweer opgesteld.

Tientallen brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van de brand. De constructie van het pand maakt de bestrijding van de brand volgens de brandweer zeer lastig. De brandweer kan gezien de vuurbelasting en veiligheid niet meer naar binnen, waardoor de brand van buitenaf geblust moet worden. De brandweer gebruikt daarbij een zogenoemde Cobra, een koud snijdend hoge druk blussysteem dat van buitenaf wordt ingezet bij branden in moeilijk toegankelijke ruimten.

Rook

De rookontwikkeling komt voornamelijk uit het gedeelte van het gebouw waar dB’s zit. De eigenaar van dB’s, Paul de Brabander, werd door een collega gebeld, die hem waarschuwde dat hij het brandalarm hoorde en rook kon ruiken.

De eigenaren van de bedrijven die in het pand huizen zijn inmiddels aangekomen bij het CAB-gebouw. Zij zijn opgevangen door de politie.

Het CAB-gebouw (Centraal Autoherstel Bedrijf) diende vroeger als busremise en -werkplaats voor de NS. Het gebouw staat in de Cartesiusdriehoek, op grond die eerder eigendom was van de NS. De gemeente en NS maakten in 2017 een herbestemmingsplan voor het gebied, waardoor de Cartesiusdriehoek een nieuwe eigenaar kreeg. Het CAB-gebouw moest, als industrieel erfgoed, een baken worden in het gebied.