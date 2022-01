Utrechtse musea openen woensdag de deuren uit protest tegen coronamaatregelen

Het Centraal Museum en Museum Speelklok openen woensdag voor een dag de deuren. De culturele instellingen doen dit uit protest tegen de gedwongen coronasluiting van theaters en musea.

Het Centraal Museum opent de winkel die hoort bij de tentoonstelling De botanische revolutie. “Nu de winkels open mogen, grijpen we de kans om weer even leven te brengen in de nu al zo lang stille tentoonstellingszalen. Musea hebben de afgelopen twee jaar bewezen dat ze veilig zijn voor bezoekers. Ook het Centraal Museum heeft alle maatregelen genomen die daarvoor nodig zijn. Kunst en cultuur zijn essentieel”, laat het museum weten.

Museum Speelklok opent woensdag als ‘Museum Gym’. Bezoekers kunnen aan een orgel draaien en daarmee hun ‘spierballen trainen’. Ook is de tentoonstelling Toeval Bestaat Niet te bezoeken. “Hiermee komt Museum Speelklok samen met andere musea in actie uit protest tegen de sluiting van theaters en musea”, is te lezen op de website van het museum.

Horeca

Zaterdag hielden Utrechtse horecazaken een vergelijkbaar protest. De gemeente heeft toen vier mondelinge en twee schriftelijke waarschuwingen gegeven aan ondernemers.

Het kabinet heeft vrijdag tijdens de coronapersconferentie bekendgemaakt dat onder meer winkels, sportclubs en bijvoorbeeld kappers de deuren weer mogen openen. De lockdown blijft echter nog wel gelden voor onder andere musea, theaters en horecazaken.