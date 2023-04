Van Gogh Museum past titel schilderij aan nadat Utrechtse chefkok fout ontdekt

Het Van Gogh Museum heeft de titel van een schilderij aangepast na een ontdekking van chef Ernst de Witte van Restaurant Feu in Utrecht. Het beroemde schilderij van Van Gogh had als titel ‘Rode kolen en uien’, maar De Witte zag tijdens een bezoek aan het museum al meteen dat er geen uien te zien zijn, maar knoflook.

De Witte houdt van eten en koken, maar hij is ook een kunstliefhebber en schildert zelf ook graag. Toen hij een bezoek bracht aan het Van Gogh Museum in Amsterdam viel hem echter bij één werk meteen iets op. “Toen ik op het bordje bij dit schilderij keek om te zien in welke periode het geschilderd was viel mij op dat de titel Rode kolen en uien was, maar er waren geen uien te zien maar knoflookbollen. Het kon natuurlijk een artistieke interpretatie zijn, maar het waren in ieder geval geen uien.”

De chef besloot toen hij thuis was om contact op te nemen met het museum. “Ze vroeg mij een mailtje te sturen waarna iemand van de research-afdeling contact met mij opnam. Ze vroegen of ik verder kon onderbouwen waarom het bijschrift bij het schilderij niet klopte.” Enkele maanden later kreeg De Witte bericht, na onderzoek van de researchafdeling van het museum en het inschakelen van een externe onderzoeker bleek inderdaad dat er geen ui te zien was, maar knoflook. De titel van het werk werd aangepast naar Rode kolen en knoflook

“Ik vind het vooral fascinerend dat er nooit iemand is geweest die heeft gedacht, dit zijn geen uien. Terwijl het een bekend schilderij is, van een beroemde schilder, waar heel veel naar gekeken en over geschreven is.”

Chefkok De Witte vond dit zo leuk dat hij de keuken in dook en een gerecht heeft gebaseerd op rode kool en knoflook. In zijn open-vuur-restaurant Feu aan de Veilinghavenkade pronkt het gerecht van gepofte knoflookcrème, gestoofde en gegrilde rode kool en kruidenolie van absinthium en citroenmelisse op het menu. Erbij wordt een bier geschonken – het restaurant werkt met 6 gangen bierpairing -, ook gebrouwen met venkelzaad en absinthium. Voor de echte Van Gogh kenner geen vreemde combinatie: Absinth was immers Van Gogh’s favoriete drank.

