Vandaag concert vanaf de Domtoren om verdwijnen van steiger te vieren

De lantaarn van de Domtoren in Utrecht is sinds jaren weer te zien en dat wordt vandaag gevierd met een concert. Vanaf 14.00 is Malgosia Fiebig, stadsbeiaardier van Utrecht, te horen.

Vanaf de Domtoren zullen Utrechtse liedjes klinken zoals ‘Stedelied van Utrecht’, ‘De eenzame toren’, ‘Als ik boven op de Dom sta’ maar ook klassieke muziekstukken en popliedjes, waaronder ‘Simply the best’ van Tina Turner.

Met het concert wordt gevierd dat de lantaarn, de bovenste 40 meter, van de Domtoren weer zichtbaar is. Daarmee zit het moeilijkste deel van de restauratie erop.

De lantaarn is het deel met het meest gedetailleerde beeldhouwwerk van de toren, met bijvoorbeeld de waterspuwers en de pinakels rondom de torenspits. In de lantaarn zitten nog steeds stenen delen verwerkt die al sinds het begin in de Domtoren zitten, dus bijna 700 jaar. Dat is extra bijzonder omdat de lantaarn ook het deel is dat het meeste te lijden heeft onder de weersinvloeden. Hierdoor was aan de lantaarn het moeilijkste restauratiewerk nodig.

De restauratie gaat verder. Tijdens de restauratie wordt van boven naar beneden gewerkt, waardoor de steiger de komende maanden steeds verder zakt. Naar verwachting is de Domtoren gerestaureerd en uit de steigers aan het einde van de zomer van 2024.