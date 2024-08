Verdwijnen van steigers rond Domtoren wordt eind augustus gevierd met gratis muzikaal feest op Domplein

Eind deze maand moeten de steigers rond de Domtoren helemaal zijn afgebroken, waardoor het icoon van Utrecht weer in volle glorie te zien is. Om dit moment niet stilletjes voorbij te laten gaan wordt op 31 augustus onder de noemer ‘Dom Unveiled’ een evenement georganiseerd op het Domplein.

“Het feit dat de Domtoren na jaren van restauratie weer in volle glorie is te bewonderen, is alle reden om samen met de Utrechters een muzikaal feestje te vieren” schrijft Stichting Utrechtse Klokkenspel Vrienden (UKV), organisatie van het evenement.

Het programma begint om 19.45 en duurt tot en met 21.00 uur. Het wordt volgens het UKV een “concert waarbij de beiaard- én de luidklokken van de Domtoren zullen klinken gecombineerd met trompettergeschal, de vrolijke noten van de blokfluit én elektronische muziek.” In het recente verleden was het UKV ook verantwoordelijk voor het concert van onder meer Spinvis en Kensington vanaf de Domtoren.

Oplevering

De restauratie van de Dom bevindt zich momenteel in de laatste fase. De steiger die in 2019 werd gebouwd is nagenoeg weer helemaal afgebroken. Op 12 augustus werd de Jacob van Eyckpassage afgesloten zodat de vaklieden veilig de laatste steigers, de draagconstructie en de veiligheidsplatforms kunnen weghalen. De gemeente verwacht dat alles uiterlijk 30 augustus is opgeruimd.

Het einde van de restauratie wordt groots gevierd met verschillende activiteiten. De officiële oplevering van de Domtoren is op 9 november en is gekoppeld aan de viering van Sint Maarten, de beschermheilige van de stad. De mensen die meelopen met de Sint Maarten Parade verzamelen op het Domplein en voor aanvang van de wandeling wordt het einde van de restauratie gevierd.