Vestigingen bibliotheek kunnen voorlopig openblijven na extra financiële steun gemeente Utrecht

Er gaan op korte termijn geen vestigingen van de bibliotheek in Utrecht dicht. De gemeente is bereid om de portemonnee te trekken. Het gaat om een compensatie vanwege alle prijsstijgingen door inflatie. Eerder liet Bibliotheek Utrecht weten in de financiële problemen te zitten en dat zes filialen de deuren moesten sluiten als er niks zou gebeuren. Er is echter nog geen structurele oplossing gevonden voor na 2024.

Er zit een flink gat in de begroting van Bibliotheek Utrecht. Dit is niet nieuw. In 2022 werd al gesproken over het sluiten van drie tot vijf vestigingen. In maart dit jaar werd duidelijk dat de situatie verslechterde en er mogelijk zes locaties dicht zouden moeten. Vorig jaar kwam de gemeente Utrecht met 1 miljoen euro over de brug om de gaten voor 2023 te dichten, en nu wordt er dus weer geld beschikbaar gesteld voor 2024. De gemeenteraad moet hier formeel nog wel mee instemmen.

Deirdre Carasso, sinds twee jaar directeur van de Bibliotheek Utrecht, vertelt: “Wij voelen ons door dit besluit van het college gesteund in onze maatschappelijke betekenis voor de stad. We realiseren ons dat het financieel lastige tijden zijn, en ook de gemeente hierdoor voor moeilijke keuzes staat. We zijn het college dan ook zeer erkentelijk voor hun voorstel. En we hopen op eenzelfde draagvlak in de gemeenteraad, die in juli een definitief besluit neemt over de Voorjaarsnota. Als de raad instemt met het voorstel van het college, dan betekent dit dat we in elk geval in 2024 uitvoering aan onze activiteiten in dertien vestigingen kunnen blijven geven.”

Structurele oplossing

Toch zijn de problemen dus nog niet definitief verholpen. Want het tekort voor na 2024 is er nog steeds. Het gebrek aan geld is ontstaan door algemene prijsstijgingen, achterstalligheid in onderhoud en ICT en een benodigde professionalisering van de organisatie. Eerder dit jaar kwam er nog een onderzoek uit over de verschillende scenario’s voor de bibliotheek. In het kort komt het erop neer dat er dus vestigingen moeten sluiten, of dat er structureel geld bij moet.

Carasso zegt daar nu over: “Een besluit over een structurele oplossing vanaf 2025 blijft nog wel noodzakelijk. Op basis van het nieuws van vandaag zijn we hoopvol gestemd dat we de komende tijd samen met de gemeente een structureel, gezond toekomstperspectief kunnen ontwikkelen. Waarmee de bibliotheek van betekenis kan blijven voor elke Utrechter, toegankelijk en dichtbij.”